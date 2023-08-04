Число жертв схода оползня в Грузии возросло до 11
В результате оползня возле курорта Шови в грузинском крае Рача погибли 11 человек. Об этом 4 августа сообщило МВД республики в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«В Онском муниципалитете в рамках поисково-спасательной операции пожарных МВД обнаружено 11 тел», — говорится в заявлении.
Всего в поисково-спасательной операции участвуют 400 человек, задействованы вертолеты, дроны и спецтехника.
Ранее, 3 августа, рядом с гостиницей «Сансет Шови» в Грузии сошел оползень. В результате в отеле оказались заблокированными 16 человек.
Объем оползня составил более 5 млн куб. м твердой массы. Он уничтожил коттеджи с отдыхающими вдоль русла реки, устояла только трехэтажная гостиница.