Не детский лепет: в России создан ГОСТ на игрушки

В России разработан ГОСТ на игрушки, который впервые даст определение всем типам этой продукции. В первой редакции стандарта появится классификация этих товаров: по возрасту, виду деятельности, применяемому сырью и так далее. В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) считают, что документ лишит производителей возможности обходить обязательные требования. Сейчас недобросовестные производители называют игрушки сувенирной продукцией и игнорируют нормы по их безопасности и качеству.

Определить игрушки

В РФ появится ГОСТ на игрушки, профильный технический комитет по стандартизации уже подготовил первую версию документа — речь идет о терминах и определениях для детских изделий. «Известия» ознакомились с проектом. Так, в документе говорится, что игрушка — это изделие или материал, которые предназначены для детей в возрасте до 14 лет. Более того, документ предусмотрел 48 типов такой продукции с определениями. Среди них, например, игровой набор, игрушка магнитная, летающая, мячик, игрушка с пистонами и многое другое.

Также эксперты разработали несколько классификаций для этих товаров. Например, игрушки можно подразделить по возрастной группе: младенчество, раннее детство, дошкольное, младшее школьное и подростковое, то есть до одного года и до 14 лет. Кроме того, продукцию делят по таким группам, как вид деятельности (физическая, интеллектуальная и так далее), воспитательное назначение (развитие движений и восприятий, силы, ловкости и так далее), по виду применяемого сырья (пластмассовые, металлические, деревянные, резиновые и так далее) — всего более 20 категорий.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

До сих в РФ не было терминологии и классификации для игрушек, сказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Например, сейчас в части случаев возникает вопрос: к какой продукции отнести тот или иной товар? Так было в случае со слаймом — желеобразным материалом для творчества, который в состоянии покоя растекается по поверхности, а затем легко собирается. Вопрос был в том, это сувенир или все-таки игрушка, и вот ГОСТ должен разрешить этот вопрос, уточнила она.

Эксперт подчеркнула, что этот рынок строго регулируется. Например, компании должны исполнять требования технического регламента о безопасности и качестве таких товаров. Но так как в стране нет понятийного аппарата, эти нормы можно обходить. Часть недобросовестных предприятий лавирует. Так, в частности, было с иностранными производителями, которые изготавливают игрушку Хагги-Вагги. Производитель определял ее как сувенирную продукцию, это позволило ему не исполнять все обязательные требования законодательства.

— Чтобы предприятия соблюдали все нормы, в отрасли следует определить основные термины. Это позволит идентифицировать продукцию и исключить тех, кто ищет обходные пути, — пояснила Антонина Цицулина.

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Игрушечные оборотни

В «Роскачестве» «Известиям» напомнили, что по итогам прошлогоднего исследования игрушек Хагги-Вагги, организация обнаружила массовые и системные случаи нарушений требований. Так, абсолютное большинство изделий оказались токсичны и небезопасны для детей. Помимо прочего две трети товаров не имели обязательной информации на маркировке.

— Эксперты выяснили, что продукцию реализовали не как детские игрушки, а как сувенирные товары. Таким образом, они не попадали под действие технических регламентов. По итогу исследования «Роскачество» предложило ужесточить требования маркировки изделий, — отметили в организации.

Тогда специалисты организации выступили за маркировку подобных товаров специальным значком — то есть указывать, что их создали как сувениры, и использовать такую продукцию могут подростки старше 14 лет.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам Антонины Цицулиной, понятия и классификация нового ГОСТа важны и для проведения государственных закупок в образовательных учреждениях. Классификация игрушек сможет упорядочить этот процесс, ведь сейчас каждая сторона может по-своему определять изделие, что в некоторых случаях оборачивается против поставщиков — их продукция может не подойти по наименованию закупщика, которое он сейчас выбирает в свободной форме, добавила эксперт.

Крупнейший поставщик, продавец и производитель игрушек, «Детский мир» считает появление ГОСТа важной и необходимой мерой. Действующий технический регламент порой не отражает реальной ситуации с этой продукцией, то есть не содержит всей необходимой классификации, сказали «Известиям» в компании.

— Например, ГОСТ содержит понятия, определения и критерии классификации игрушек нового типа: ароматизированные изделия, квадрокоптеры с различными видами оптических устройств, самокаты, — их много появилось в последнее время, — отметили в компании. — Введение новых понятий позволит ответить на вопрос о том, что это за игрушки, а также регламентировать их производство и увеличить виды изготавливаемых товаров. Ритейлеры же и потребители получат расширение продаваемого ассортимента.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Stephen Chung

Появившийся стандарт с описанием используемых материалов позволит исключить некачественное или даже опасное сырье, при этом учесть особенности современных уже используемых безопасных материалов, подчеркнули там.