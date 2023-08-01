Конспирация монстров: игрушки хотят проверять на духовность и нравственность
Детские игрушки, продающиеся в России, необходимо проверять на соответствие «духовно-нравственной идеологии страны». Критерии этой проверки предложили разработать члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Социальная и психологическая оценка таких товаров должна дополнить уже существующую санитарно-эпидемиологическую экспертизу, считают депутаты. Впрочем, ряд экспертов, опрошенных «Известиями», выразили сомнение в актуальности инициативы и отметили, что в первую очередь необходимо повышать психологическую грамотность населения, так как именно родители покупают детям игрушки, которые могут травмировать их психику.
Оценка нормальности
В России планируется унифицировать процедуру социальной, психологической и санитарной оценки детских игрушек и игр. В частности, определить «критерии безопасности для духовно-нравственной идеологии страны». Вопрос обсудили в конце июля на заседании рабочей группы по анализу проектов в области защиты семьи, материнства и детства Экспертного совета по законотворческой деятельности партии «Единая Россия» (резолюция есть в распоряжении «Известий»).
— Сейчас разрабатывается такой законопроект, его планируется внести в Госдуму в ближайшее время, — сказала «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
В настоящее время игрушки проходят только санитарно-эпидемиологическую экспертизу, отмечают авторы инициативы в сопроводительных документах к резолюции. А законопроект должен ввести систему добровольной психолого-педагогической сертификации игрушек — ее результаты помогут понять, не нанесет ли конкретная игрушка вред психическому здоровью и развитию ребенка.
В проекте также будут учтены положения закона о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола, запрете порнографических материалов на продукцию для несовершеннолетних лиц», следует из документа. Редакция направила запросы в Минпромторг, Минпросвещения, Росстандарт с просьбой прокомментировать инициативу.
— Речь идет об игрушках и играх, которые вызывают ужас у детей, родителей и у законодателей. Например, это знаменитые мягкие Хагги Вагги из хоррор-игры Poppy Playtim, — сказала Татьяна Буцкая. — Этот персонаж оживает и должен убить своего владельца.
Также вызывают вопросы и разные игрушечные атрибуты, связанные с южнокорейским сериалом «Игра в кальмара», «который нельзя показывать детям и уж тем более играть в него», подчеркнула депутат.
По ее словам, критерии такой оценки определит психолого-педагогическое сообщество. Их можно будет применять при маркировке игрушек, а также ввести ограничения по возрасту, по аналогии с фильмами и книгами, добавила Татьяна Буцкая.
— Нам приходится видеть детей и дошкольного, и младшего школьного возраста, которые просто пугаются современных игрушек, — рассказала «Известиям» детский, подростковый и семейный психолог Лариса Кононова. — Они рассказывают, что кто-то принес страшную игрушку, у которой с клыков течет кровь, они пугаются ее.
Важно, чтобы специалисты видели и оценивали игрушки перед тем, как они попадают к детям, то же касается мультфильмов, полагает она.
С нравственной точки зрения игрушки несут в себе глубокий духовный смысл, уверен психолог Алексис Аспрофридис. На этапе формирования личности очень важно, с чем взаимодействуют дети: в процессе игры у ребенка возникают фантазии, он проецирует свои внутренние переживания и взгляды на реальный окружающий мир.
— Поэтому обязательным критерием в законопроекте должна быть доброта персонажей, — считает психолог.
Элементы жестокости
Для игрушек стоит сделать акцент на их гендерные признаки: на формирование у детей представлений о традиционных ролях мужчины и женщины и отношений между ними, отметила психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова.
— Необходимо отфильтровать игры и игрушки, которые либо не соответствуют возрасту, либо тем моделям поведения и ценностям, которые приняты в нашем обществе, — согласна и заведующая кафедрой юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Римма Чиркина.
Но, как отметил член президиума «Союза отцов», аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук, игрушки сами по себе не представляют угрозу институту традиционной семьи. Вековые христианские ценности и духовные устои общества не насколько слабы, «чтобы не справляться с влиянием Хагги Вагги», уверен он.
— Игрушки покупают родители, и задача государства проконтролировать, чтобы они были сделаны из безопасных материалов и дать рекомендации по их влиянию на психологию ребенка, — уверен эксперт.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что это не первая подобная инициатива.
— На наш взгляд, никаких дополнительных экспертиз сейчас не требуется — в России уже есть и достаточно эффективно работает институт соответствия, — сказал он.
Необходимо повышать психологическую и психопатологическую грамотность населения, считает руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков, детский врач-психотерапевт Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Олег Пережогин.
— Это поможет родителям самостоятельно, используя свои собственные знания и понимание особенностей психики своего ребенка, грамотно определять, какую игрушку ему покупать стоит, а какую нет, — пояснил он.
Следует позаботиться и о том, какие знания даются детям в школе, чтобы они могли правильно ориентироваться в жизни и оценивать не только игрушки и игры в интернете, но и получаемую извне информацию, полагает юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.