Конспирация монстров: игрушки хотят проверять на духовность и нравственность

Детские игрушки, продающиеся в России, необходимо проверять на соответствие «духовно-нравственной идеологии страны». Критерии этой проверки предложили разработать члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Социальная и психологическая оценка таких товаров должна дополнить уже существующую санитарно-эпидемиологическую экспертизу, считают депутаты. Впрочем, ряд экспертов , опрошенных «Известиями», выразили сомнение в актуальности инициативы и отметили, что в первую очередь необходимо повышать психологическую грамотность населения, так как именно родители покупают детям игрушки, которые могут травмировать их психику.

Оценка нормальности

В России планируется унифицировать процедуру социальной, психологической и санитарной оценки детских игрушек и игр. В частности, определить «критерии безопасности для духовно-нравственной идеологии страны». Вопрос обсудили в конце июля на заседании рабочей группы по анализу проектов в области защиты семьи, материнства и детства Экспертного совета по законотворческой деятельности партии «Единая Россия» (резолюция есть в распоряжении «Известий»).

— Сейчас разрабатывается такой законопроект, его планируется внести в Госдуму в ближайшее время, — сказала «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В настоящее время игрушки проходят только санитарно-эпидемиологическую экспертизу, отмечают авторы инициативы в сопроводительных документах к резолюции. А законопроект должен ввести систему добровольной психолого-педагогической сертификации игрушек — ее результаты помогут понять, не нанесет ли конкретная игрушка вред психическому здоровью и развитию ребенка.

В проекте также будут учтены положения закона о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола, запрете порнографических материалов на продукцию для несовершеннолетних лиц», следует из документа. Редакция направила запросы в Минпромторг, Минпросвещения, Росстандарт с просьбой прокомментировать инициативу.

— Речь идет об игрушках и играх, которые вызывают ужас у детей, родителей и у законодателей. Например, это знаменитые мягкие Хагги Вагги из хоррор-игры Poppy Playtim, — сказала Татьяна Буцкая. — Этот персонаж оживает и должен убить своего владельца.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Также вызывают вопросы и разные игрушечные атрибуты, связанные с южнокорейским сериалом «Игра в кальмара», «который нельзя показывать детям и уж тем более играть в него», подчеркнула депутат.

По ее словам, критерии такой оценки определит психолого-педагогическое сообщество . Их можно будет применять при маркировке игрушек, а также ввести ограничения по возрасту, по аналогии с фильмами и книгами, добавила Татьяна Буцкая.

— Нам приходится видеть детей и дошкольного, и младшего школьного возраста, которые просто пугаются современных игрушек, — рассказала «Известиям» детский, подростковый и семейный психолог Лариса Кононова. — Они рассказывают, что кто-то принес страшную игрушку, у которой с клыков течет кровь, они пугаются ее.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Важно, чтобы специалисты видели и оценивали игрушки перед тем, как они попадают к детям, то же касается мультфильмов , полагает она.

С нравственной точки зрения игрушки несут в себе глубокий духовный смысл, уверен психолог Алексис Аспрофридис. На этапе формирования личности очень важно, с чем взаимодействуют дети: в процессе игры у ребенка возникают фантазии, он проецирует свои внутренние переживания и взгляды на реальный окружающий мир.

— Поэтому обязательным критерием в законопроекте должна быть доброта персонажей, — считает психолог.

Элементы жестокости

Для игрушек стоит сделать акцент на их гендерные признаки: на формирование у детей представлений о традиционных ролях мужчины и женщины и отношений между ними, отметила психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова.

— Необходимо отфильтровать игры и игрушки, которые либо не соответствуют возрасту, либо тем моделям поведения и ценностям, которые приняты в нашем обществе, — согласна и заведующая кафедрой юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Римма Чиркина.

Фото: TASS/EPA

Но, как отметил член президиума «Союза отцов» , аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук, игрушки сами по себе не представляют угрозу институту традиционной семьи. Вековые христианские ценности и духовные устои общества не насколько слабы, «чтобы не справляться с влиянием Хагги Вагги», уверен он.

— Игрушки покупают родители, и задача государства проконтролировать, чтобы они были сделаны из безопасных материалов и дать рекомендации по их влиянию на психологию ребенка, — уверен эксперт.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что это не первая подобная инициатива.

— На наш взгляд, никаких дополнительных экспертиз сейчас не требуется — в России уже есть и достаточно эффективно работает институт соответствия, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Необходимо повышать психологическую и психопатологическую грамотность населения, считает руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков, детский врач-психотерапевт Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Олег Пережогин.

— Это поможет родителям самостоятельно, используя свои собственные знания и понимание особенностей психики своего ребенка, грамотно определять, какую игрушку ему покупать стоит, а какую нет, — пояснил он.

Следует позаботиться и о том, какие знания даются детям в школе, чтобы они могли правильно ориентироваться в жизни и оценивать не только игрушки и игры в интернете, но и получаемую извне информацию, полагает юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.