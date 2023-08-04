Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 4 августа, на официальном портале правовой информации.

Данным документом в закон «О воинской обязанности и военной службе» вносятся изменения, согласно которым верхняя граница призывного возраста поднимается на три года, до 30 лет, а нижняя граница — 18 лет, — остается без изменений.

Новые нормы призыва вступят в силу с 1 января 2024 года.

25 июля Госдума в ходе пленарного заседания нижней палаты одобрила законопроект об изменении призывного возраста срочной службы с 18 до 30 лет. Позднее, 28 июля законопроект был одобрен Совфедом. Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, новые возрастные границы призывного возраста не окажут влияния на уже существующие льготы и отсрочки от службы.

28 июля в Минобороны РФ уточнили, что граждане, достигшие в 2023 году 27 лет, не будут подлежать призыву и направятся в запас.