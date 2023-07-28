Достигшие 27 лет в 2023 году граждане не будут подлежать призыву
Граждане, достигшие в 2023 году 27 лет, не будут подлежать призыву и направятся в запас. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков.
«Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, — они не будут подлежать призыву», — уточнил Панков в рамках пленарного заседания Совета Федерации.
По словам заместителя главы Минобороны, данная информация была своевременно и точно доведена до военных комиссариатов в различных субъектах РФ.
Ранее в этот день Совфед одобрил законопроект, устанавливающий призывной возраст в РФ с 18 до 30 лет. Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документ предполагает, что с 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста будет повышена, при этом повышение не будет поэтапным.
При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уточнила, что новые возрастные границы призывного возраста не окажут влияния на уже существующие льготы и отсрочки от службы.