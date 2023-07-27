Комитет Совфеда поддержал закон о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет

Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности на пленарном заседании 27 июля рекомендовал сенаторам одобрить закон о повышении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет, при этом сохранив нижнюю границу на уровне 18 лет. Об этом сообщил член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

Документ предполагает, что с 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста будет повышена, при этом повышение не будет поэтапным.

Комитет проголосовал единогласно.

Ранее, 25 июля, Госдума в ходе пленарного заседания нижней палаты приняла поправку о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее в тот же день документ поддержал профильный комитет Государственной думы по обороне.