ГД приняла поправку о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет
Госдума приняла поправку о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Решение было принято 25 июля в ходе пленарного заседания нижней палаты.
Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Согласно документу, призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Новые нормы не подразумевают поэтапности повышения верхней границы призывного возраста.
Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.
Ранее в этот день документ поддержал профильный комитет Государственной думы по обороне.