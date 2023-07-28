Матвиенко заявила об отсутствии изменений по льготам и отсрочкам от службы
Новые возрастные границы призывного возраста в России не окажут влияния на уже существующие льготы и отсрочки от службы. Об этом 28 июля сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Ничего не меняется, как было с 18 лет [призыв], так и остается. Кто имел льготы, отсрочку — ничего не меняется», — уточнила Матвиенко.
Кроме того, спикер Совфеда призвала сенаторов провести разъяснительную работу по реализации закона в связи с бурными дискуссиями.
Ранее в этот день Совфед одобрил законопроект, устанавливающий призывной возраст в РФ с 18 до 30 лет. Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документ предполагает, что с 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста будет повышена, при этом повышение не будет поэтапным.
25 июля Госдума приняла поправку о призывном возрасте. Закон также поддержал профильный комитет Государственной думы по обороне.