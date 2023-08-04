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Американист допустил вторжение Нигерии в Нигер под давлением США

Американист Дудаков: Нигерия может вторгнуться в Нигер под давлением США
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Фото: AP Photo/Mosa'ab Elshamy
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США могут оказать давление на Нигерию для вторжения в Нигер. Таким мнением 4 августа поделился с «Известиями» политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

Политолог указал на то, что прямое вторжение США в Нигер маловероятно, так как сейчас у Вашингтона «всё сложно» с распределением Вооруженных сил по миру.

«Очень много войск сконцентрировано в Восточной Европе для давления на Россию, очень много вокруг Тайваня для давления на Китай. Численность американской армии практически не растет, в общем, не хватает им Вооруженных сил. На всю Африку — в районе 6 тыс. солдат. И, конечно, это вряд ли им позволит устроить свой собственный военный переворот в Нигере. Поэтому, конечно, вероятность этого очень низка», — сказал он.

Однако Дудаков считает возможным давление США на новую власть Нигера при помощи своих союзников.

«Например, через Нигерию, получающую помощь от США в несколько миллиардов долларов в год. У Нигерии действительно большая армия — 200 тыс. солдат, при желании они могли бы быть использованы для того, чтобы устроить некое вторжение», — сказал он.

При этом политолог отметил, что в таком случае это может привести к крупной войне в Западной Африке, что не особо выгодно США.

«Я не уверен, что это тот сценарий, который хотел бы устроить Запад. Потому что в таком случае все торговые потоки, поставки того же урана будут дестабилизированы, и очевидно пострадает не только Африканский континент, но и Запад», — сказал собеседник «Известий».

Американист добавил, что в настоящее время ситуацию в Нигере пытаются удалить в дипломатической плоскости, чтобы под угрозой возможного вторжения свергнуть новую власть и вернуть бывшего президента.

«Но если не получится, я допускаю, что вариант военного вторжения тоже возможен», — заключил Дудаков.

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3 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в настоящее время решение об остановке американского сотрудничества с Нигером в сфере безопасности не принималось. Также стало известно, что американское оборонное ведомство продолжает взаимодействовать с представителями Вооруженных сил Нигера, которые не участвовали в перевороте.

4 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вряд ли вмешательство внерегиональных сил сможет изменить ситуацию в Нигере к лучшему.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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