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В Екатеринбурге отец оставленной одной девочки был найден мертвым

МВД: отец девочки, оставивший ее одну на детской площадке в Екатеринбурге, был найден мертвым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Тело мужчины, который оставил пятилетнюю дочку одну, было найдено неподалеку от детской площадки в Екатеринбурге. Об этом 3 августа сообщило ГУ МВД России по Свердловской области в своем Telegram-канале.

«На месте обнаружения следов волочения и борьбы сыщики уголовного розыска не обнаружили, личные вещи из рюкзака, лежавшего рядом, не пропали. Поза, в которой находился мужчина, естественная. По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло послужить злоупотребление опасными веществами», — рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Он также уточнил местоположение ребенка. По его словам, девочка сейчас находится в специальном учреждении. Информацию о том, что она дома, Горелых назвал недостоверной.

Глава пресс-службы МВД также сообщает, что отец девочки ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и отбывал наказание в городе Касли Челябинской области до 2014 года.

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Сегодня утром полиция сообщила, что девочку нашли в районе Эльмаша в Екатеринбурге. В процессе разбирательства было выяснено, что отец оставил ребенка одного гулять на площадке, пообещав забрать позже. Однако мужчина так и не вернулся.

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