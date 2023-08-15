Сушить нельзя подпитывать: как подготовить кожу к осени

Осенью коже необходим особый уход из-за сухого воздуха, который приводит к нежелательным последствиям. Изменение температуры и уровня влажности приводит к повреждению защитного слоя кожи (гидролипидной мантии). Подготовка кожи к предстоящему сезону холодов поможет предотвратить сухость, нежелательные высыпания и шелушения. Уход за кожей должен быть комплексным и направленным на восстановление, увлажнение, защиту и обновление. Подробности и советы экспертов — в материале «Известий».

Восстановление кожи: методы

Восстановление — это первый шаг, который следует предпринять после летней жары. Длительное пребывание на солнце в летний период снижает уровень коллагена и эластина, что способствует появлению преждевременных признаков старения. Поэтому стоит обратить внимание на ряд различных продуктов, богатых коллагеном.

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Восстановить тонус и состояние кожи поможет самомассаж. Существует множество различных техник массажа лица в домашних условиях. Наиболее распространенный способ — это косметический массаж. При выполнении процедуры используется два движения: похлопывание и надавливание. Для видимого эффекта рекомендуется делать массаж каждый день в течение пяти минут.

Очищение кожи: какой крем

Уход за кожей начинается с очищения. Осенью стоит выбирать средства с легкой текстурой и сбалансированным pH. Лучше отказаться от использования мыла и другой агрессивной продукции. Щадящий препарат поможет мягко убрать загрязнения и при этом не повредить кожу. Важный критерий — выбор средства должен соответствовать конкретному типу кожи.

Косметолог клиники эстетической медицины «Время красоты» Маргарита Налбандян рекомендует интенсивно увлажняющие очищающие средства. «Из-за сухого воздуха кожа начинает терять влагу. Предотвратить этот процесс поможет замена легкого очищающего средства на более увлажняющее, с содержанием питательных компонентов», — пояснила эксперт.

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Особенно полезны препараты, содержащие гликопротеины и натуральные компоненты, такие как овсянка, малина и клубника. Они обладают мягким действием и быстро восстанавливают гидробаланс. Кроме того, в холодный сезон рекомендуется раз в неделю выполнять глубокое очищение. Подобная процедура поможет убрать омертвевшие клетки.

Увлажнение кожи осенью: средства

Для увлажнения кожи осенью особенно полезны продукты с добавлением глицериновой и гиалуроновой кислоты. Эти компоненты притягивают влагу, благодаря чему кожа становится свежей и увлажненной. Увлажняющие кремы должны содержать питательные и регенерирующие ингредиенты. Хорошим вариантом является использование витаминной или отбеливающей сыворотки. Питательные маски также помогут восстановить гидролипидный баланс кожи. Макси рекомендуется использовать 1–2 раза в неделю.

В осенний период уходовая косметика должна иметь более плотную текстуру. Однако, чтобы предотвратить комедогенный эффект, подобные средства следует выбирать совместно с косметологом. Стоит обращать внимание на содержание в составе микроэлементов и пептидов.

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Маргарита Налбандян напомнила, что если холодная и ветреная погода вызывает покраснение и сухость кожи, то это говорит о необходимости в дополнительном увлажнении и защите, особенно на открытых участках тела.

Как стимулировать обновление кожи

Осенью и зимой процесс обновления кожи замедляется. Рекомендуется использовать пилинги и фруктовые или гликолевые кислоты. Они выравнивают тон кожи и придают ей молодой, сияющий вид. Уходовые средства на основе микрокристаллов оксида хорошо удаляют ороговевшие клетки, в результате чего улучшается текстура кожи. Двухфазные пилинги оказывают более мягкое воздействие и подойдут для чувствительной кожи. Кроме того, осенью можно делать инвазивные процедуры, которые эффективны для обновления и осветления пигментных пятен.

Защита кожи от солнца

Надлежащая защита от солнца необходима круглый год. С приходом осени интенсивность солнечных лучей уменьшается, однако даже такое воздействие ультрафиолета может привести к ранним признакам старения кожи и появлению пигментных пятен. Дерматологи рекомендуют использовать минимум SPF-30 каждый день, чтобы защитить кожу и тело. Перед использованием SPF можно нанести увлажняющий или питательный крем. Для жирного типа кожи рекомендуется использование более легких текстур, таких как гель, флюид или эмульсия.

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Как пояснил «Известиям» врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин, цифры на баночке солнцезащитного крема обозначают не время пребывания на солнце, как многие могут подумать, а процент от количества лучей, которые достигнут поверхности кожи. Например, SPF 50+ означает, что всего 1/50 (то есть 2%) от всего количества лучей окажет воздействие на кожу, когда санскрин защитит от 98% лучшей; SPF 30 прикроет от 97% лучей; SPF 25 — от 96% лучей; SPF 15 — от 93%.

Какой крем для рук выбрать

Правильно подобранный крем может выполнять сразу несколько задач — увлажняет, питает, омолаживает, замедляет процессы старения и защищает от ультрафиолета. При выборе крема для рук следует внимательно изучить состав. В холодные сезоны необходимо выбирать густой по текстуре крем, насыщенный маслами, витаминами С и E, пептидами и антиоксидантами.

Какие витамины принимать осенью

Витамины очень важны для поддержания стабильной работы организма. Существует несколько ключевых витаминов, которые стоит включить в распорядок — витамин А, D, E, K и магний В6. Добавление различных групп продуктов в рацион поможет укрепить иммунитет и улучшить состояние кожи в осенний сезон.

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Как пояснила врач-терапевт, нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club Елена Мановска, лучшими друзьями кожи являются:

— витамин А (содержится в орехах, печени, красном мясе, сливочном масле, жирной рыбе и моркови);

— фитоэстрогены (семена льна и кунжут);

— цинк (морепродукты, пшеничные отруби, орехи и семечки, яблоки, инжир, грейпфруты, апельсины, вишня, смородина, картошка, свекла, помидоры, чеснок и имбирь);

— омега-3 (жирная рыба и печень);

— витамин С (цитрусовые, киви, ягоды и сладкий перец);

— витамины группы В (мясо птицы, говядина, отруби, бобовые, злаки, крупы).