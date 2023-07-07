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Врач назвал способы правильно выбрать SPF

Врач Ивкин рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке SPF
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ivan Urquizar
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SPF — Sun Protection Factor (солнцезащитный фактор), защищает кожу от ультрафиолетового излучения, которое останавливает синтез коллагена и эластина и вызывает процесс фотостарения, а также повышает риск развития рака кожи. Используя солнцезащитные средства, можно получить ровный и безопасный загар без покраснений и ожогов. О том, как правильно выбирать SPF, с «Известиями» поделился врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин.

Прежде всего при выборе подходящего продукта стоит обратить внимание на индексы IPD и PPD, которые показывают степень защиты от UVA-излучения. PPD расшифровывается как Persistent Pigment Darkening (постоянное пигментационное потемнение). По нему можно определить, во сколько раз солнцезащитное средство способно уменьшить дозу ультрафиолетового излучения.

Максимально возможное значение PPD на сегодняшний день — 42, то есть всего 42% UVA-лучей задерживается. Чем выше показатель, тем лучше защита от солнца.

«Несмотря на то что именно индекс PPD европейские и американские врачи-дерматологи считают самым точным, далеко не все марки указывают его на своих продуктах. Поэтому, если вы не нашли на баночке с солнцезащитным кремом данной аббревиатуры, то смотрим показатель UVA (Immediate Pigment Darkening или быстрое пигментационное потемнение)», — объяснил Ивкин.

Он также отметил, что по последним стандартам любое солнцезащитное средство должно иметь на упаковке информацию о соотношении SPF/PPD. Поэтому продукты, на которых не указана информация о соотношении SPF/PPD, лучше не покупать.

Цифры на баночке солнцезащитного крема обозначают не время пребывания на солнце, как многие могут подумать, а процент от количества лучей, которые достигнут поверхности кожи. Например, SPF 50+ означает, что всего 1/50 (то есть 2%) от всего количества лучей окажет воздействие на кожу, когда санскрин защитит от 98% лучшей; SPF 30 прикроет от 97% лучей; SPF 25 — от 96% лучей; SPF 15 — от 93%.

«Конечно, есть продукты с SPF 70, 80 и даже 100. Однако это только маркетинговый ход, поскольку предел возможностей санскринов — блокировка 98–99% излучения», — добавил Ивкин.

При выборе солнцезащитного средства также стоит проверить, чтобы оно включало UVA-фильтры, включало информацию о соотношении SPF/PPD и имело оптимальное соотношение SPF/PPD.

Кроме того, Ивкин рекомендовал наносить средство не менее чем за 20 минут до выхода на улицу и обновлять слой каждые два часа. Во время купания, активных движений, потения и использования полотенца врач советовал обновлять слой даже чаще.

«Именно про губы чаще всего все забывают, а ведь кожа на них даже более чувствительная, чем на лице и теле. Поэтому важно использовать специализированные стики с SPF-защитой. <...> Лучше не использовать защитный крем для тела на лицо, так как жирный крем закупоривает поры и протоки сальных желез и может вызвать появление высыпаний», — заключил Ивкин.

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26 июня нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова рассказала «Известиям», какие продукты следует есть, чтобы улучшить состояние кожи. В первую очередь она посоветовала есть больше рыбы, поскольку в ней много полезных веществ, в частности омега-3.

23 июня доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова порекомендовала россиянам после 45–50 лет отказаться от загара. Она добавила, что некоторым людям категорически запрещено длительное пребывание на солнце.

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