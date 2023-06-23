Дерматолог рекомендовала россиянам после 45 лет отказаться от загара

Россиянам после 45–50 лет следует отказаться от загара, а некоторым людям категорически запрещено длительное пребывание на солнце. Такое мнение доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова высказала в пятницу, 23 июня.

Специалист отметила, что запрещено загорать людям с хроническими заболеваниями, такими как красная волчанка, склеродермия, фотоаллергический дерматит — аллергическая реакция на солнце и различные фотодерматозы — заболевания, которые вызваны или обострены солнцем.

«Еще я бы обратила внимание на тех, у кого обнаружен диспластический невус, и тех, у кого более ста родинок на теле. Им я тоже не рекомендую загорать», — сказала Галлямова в беседе с Lenta.Ru.

Галлямова отметила, что если говорить о здоровых людях, тем, у кого очень светлые волосы, светлые глаза и светлая кожа, противопоказано загорать.

Дерматолог добавила, что людям после 45–50 лет не рекомендуется загорать, поскольку защита кожи уже не та и возрастает риск различных раковых заболеваний.

«Солнце может это и спровоцировать, и усилить. Поэтому таким людям я тоже не советую сильно загорать. Выйти на солнышко и посидеть в тени — самое то, и то недолго», — заключила Галлямова.

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