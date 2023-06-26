Нутрициолог назвала полезные и вредные для кожи продукты

Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова 26 июня рассказала «Известиям», какие продукты следует есть, чтобы улучшить состояние кожи.

Так, в первую очередь, она посоветовала есть больше рыбы, поскольку в ней много полезных веществ, в частности Омега-3.

«В особенности врачи рекомендуют употреблять как можно больше рыбы тем, у кого жирная и комбинированная кожа. Омега-3 поможет справиться с морщинами, напитает кожу полезными веществами и придаст ей здоровый вид. Также в рыбе содержится много витаминов, которые помогут справиться с пигментными пятнами. Если вы не большой фанат блюд из рыбы, можете заменять продукт на другие морепродукты», — отметила Свиридова.

Также, по ее словам, положительное влияние на состоянии кожи оказывают продукты, богатые витамином А, например орехи, мюсли, тыква, морковь.

«Уже через пару дней употребления вы заметите, что кожа стала более здоровой и напитанной. Дело в том, что витамин А способствует быстрой регенерации клеток. Поэтому все высыпания и недостатки будут быстро пропадать, а новый кожный покров будет ровным и гладким. Попробуйте составить рацион питания с употреблением продуктов с витамином А каждый день», — посоветовала нутрициолог.

Вместе с этим она рекомендовала ограничить употребление кофе, поскольку из-за него могут начаться проблемы со сном. Это, в свою очередь, может стать причиной высыпаний или отеков на коже.

Также Свиридова посоветовала исключить или ограничить соленую пищу, так как она способствует задержке воды в организме.

«Мешки под глазами станут менее заметными, а припухлость уйдет с лица. Если вы не сможете отказаться от соленых блюд, попробуйте пить больше воды. Это поможет не только ускорить метаболизм, но и сделает кожу лица более гладкой», — добавила она.

Кроме того, по ее словам, полезно будет ограничить потребление сахара, который способствует забиванию пор, и, как следствие, появлению высыпаний на коже.

«Старайтесь сокращать употребление сладкой газировки, десертов и других сладостей, особенно летом. В жаркий сезон наша кожа адаптируется к высоким температурам и становится особенно чувствительной к питанию. Старайтесь заменять сладости на фрукты, ягоды или сухофрукты. Это улучшит не только ваше самочувствие, но и поможет коже», — подытожила нутрициолог.

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