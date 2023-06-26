Реклама
Прямой эфир
Мир
В Испании объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за 44-градусной жары
Мир
Экс-разведчик США обвинил ВСУ в попытке устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС
Мир
ЕС ввел девятый пакет санкций против Ирана за «нарушения прав человека»
Общество
«Аэроэкспресс» отменил поезда в аэропорт Внуково 1 и 2 июля
Политика
В МГУ допустили осведомленность РФ об участии стран БРИКС в переговорах с Киевом
Мир
Германия разместит в Литве еще 4 тыс. военнослужащих
Мир
Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
Политика
Путин и Раиси обсудили двустороннее сотрудничество России и Ирана
Мир
Главы МИД стран ЕС одобрили увеличение военной помощи Киеву на €3,5 млрд
Происшествия
Украинские националисты обстреляли мечеть в Донецке
Мир
В Египте обрушился 13-этажный дом
Мир
Посол Молдавии прибыл в МИД РФ
Экономика
Россияне вложили в негосударственную пенсию 130 млрд рублей в 2022 году

Нутрициолог назвала полезные и вредные для кожи продукты

Нутрициолог Свиридова: кофе, соль и сахар могут оказать негативное влияние на кожу
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова 26 июня рассказала «Известиям», какие продукты следует есть, чтобы улучшить состояние кожи.

Так, в первую очередь, она посоветовала есть больше рыбы, поскольку в ней много полезных веществ, в частности Омега-3.

«В особенности врачи рекомендуют употреблять как можно больше рыбы тем, у кого жирная и комбинированная кожа. Омега-3 поможет справиться с морщинами, напитает кожу полезными веществами и придаст ей здоровый вид. Также в рыбе содержится много витаминов, которые помогут справиться с пигментными пятнами. Если вы не большой фанат блюд из рыбы, можете заменять продукт на другие морепродукты», — отметила Свиридова.

Также, по ее словам, положительное влияние на состоянии кожи оказывают продукты, богатые витамином А, например орехи, мюсли, тыква, морковь.

«Уже через пару дней употребления вы заметите, что кожа стала более здоровой и напитанной. Дело в том, что витамин А способствует быстрой регенерации клеток. Поэтому все высыпания и недостатки будут быстро пропадать, а новый кожный покров будет ровным и гладким. Попробуйте составить рацион питания с употреблением продуктов с витамином А каждый день», — посоветовала нутрициолог.

Вместе с этим она рекомендовала ограничить употребление кофе, поскольку из-за него могут начаться проблемы со сном. Это, в свою очередь, может стать причиной высыпаний или отеков на коже.

Также Свиридова посоветовала исключить или ограничить соленую пищу, так как она способствует задержке воды в организме.

«Мешки под глазами станут менее заметными, а припухлость уйдет с лица. Если вы не сможете отказаться от соленых блюд, попробуйте пить больше воды. Это поможет не только ускорить метаболизм, но и сделает кожу лица более гладкой», — добавила она.

Кроме того, по ее словам, полезно будет ограничить потребление сахара, который способствует забиванию пор, и, как следствие, появлению высыпаний на коже.

«Старайтесь сокращать употребление сладкой газировки, десертов и других сладостей, особенно летом. В жаркий сезон наша кожа адаптируется к высоким температурам и становится особенно чувствительной к питанию. Старайтесь заменять сладости на фрукты, ягоды или сухофрукты. Это улучшит не только ваше самочувствие, но и поможет коже», — подытожила нутрициолог.

Треугольник смерти: почему опасно трогать высыпания на лице
Врачи рассказали, от каких болезней можно уберечь подростков

22 июня врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты», кандидат медицинских наук Татьяна Энтель рассказала «Известиям», от каких факторов зависит появление морщин в раннем возрасте. Это, в частности, повышенная мимическая активность, генетическая предрасположенность, неправильный уход за кожей, чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей, вредные привычки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023