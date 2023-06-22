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Косметолог назвала причины появления морщин в молодом возрасте

Косметолог Энтель: курение, алкоголь и открытое солнце способствуют раннему появлению морщин
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Фото: ТАСС/dpa/Jens Kalaene
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Появление морщин неизбежно, однако у кого-то они могут начать появляться уже в молодом возрасте, а кто-то сталкивается с этим гораздо позже. О том, от каких факторов это зависит, «Известиям» 22 июня рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты», кандидат медицинских наук Татьяна Энтель.

«Если мы говорим о появлении самых первых морщин, то, как правило, речь идет о так называемых мимических морщинах. Они возникают вследствие мимической активности, чаще всего в области век и лба. Поначалу они практически незаметны, однако со временем, особенно, если человек имеет привычку часто щуриться или морщиться, становятся более глубокими и выраженными. Поэтому в первую очередь рекомендуется следить за своей мимической активностью», — рассказала Энтель.

Появление морщин зависит и от ряда других факторов, внутренних и внешних.

«Под внутренними факторами понимается генетическая предрасположенность и состояние здоровья. Так, например, появлению морщин могут способствовать гормональный дисбаланс, сильные и продолжительные стрессы, недостаток сна и отдыха. Поэтому очень важно не только ухаживать за кожей, но и следить за здоровьем, а также контролировать влияние внешних факторов, о которых пойдет речь далее», — добавила врач.

К внешним факторам относятся фотостарение, неправильный уход за кожей, слишком активная мимика лица, обезвоженность вследствие недостаточного потребления воды, вредные привычки (курение и употребление алкоголя), малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание.

«Так называемое фотостарение, вызванное воздействие ультрафиолетовых лучей, — одна из самых неочевидных причин раннего старения кожи. Особенно подвержены ему люди со светлой и чувствительной кожей. Поэтому при нахождении на солнце рекомендуется использовать и обновлять каждый два часа солнцезащитные средства со спектром защиты 30+ и 50+. Пренебрежение этой рекомендацией повышает риск появления ранних морщин, пигментации и обезвоженности кожи. А для того чтобы предупредить появление морщин вокруг глаз, дополнительно рекомендуется летом носить солнцезащитные очки», — отметила. Энтель.

Она также обратила внимание, что многие женщины пользуются декоративной косметикой и не всегда смывают ее перед сном. Такая привычка может привести к появлению ранних признаков старения.

«Для профилактики появления ранних морщин важно сбалансировано питаться, пить достаточное количество воды, подобрать подходящие вам уходовые средства, вести активный образ жизни, соблюдать режим сна и по возможности избегать открытых солнечных лучей. И, конечно же, следить за своим здоровьем. Если морщины уже появились и это доставляет вам дискомфорт, рекомендую обратиться за помощью к квалифицированному врачу-косметологу. Сегодня есть множество методов, которые помогут в короткие сроки решить эту проблему», — подытожила Энтель.

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