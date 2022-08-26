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Нутрициолог назвала продукты для здоровья и красоты кожи

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Здоровая и красивая кожа требует правильного рациона питания с балансом необходимых витаминов и микроэлементов. Об этом рассказала врач-терапевт, нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club Елена Мановска в четверг, 25 августа.

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«Лучшими друзьями кожи являются витамин А (содержится в орехах, печени, красном мясе, сливочном масле, жирной рыбе и моркови), фитоэстрогены (семена льна и кунжут), цинк (морепродукты, пшеничные отруби, орехи и семечки, яблоки, инжир, грейпфруты, апельсины, вишня, смородина, картошка, свекла, помидоры, чеснок и имбирь), Омега-3 (жирная рыба и печень, витамин С (цитрусовые, киви, ягоды и сладкий перец), витамины группы В», — рассказала она в беседе с «Газета.Ru».

Мановска напомнила, что негативно на состоянии кожи отражается употребление сладостей и мучных изделий, газировки и пакетированных соков. Избыток сахара усиливает акне, способствует гликации (склеиванию волокон коллагена), а «засахаренный» коллаген — одна из основных причин преждевременного старения кожи.

Содержащиеся в фастфуде, полуфабрикатах, магазинных колбасах, майонезе и другой переработанной пище трансжиры — еще одна угроза свежей и красивой коже. Такие продукты, по словам нутрициолога, тоже следует исключить из рациона.

«Общие принципы достаточно просты. Это запрет копченых, соленых, острых, жареных и консервированных продуктов, фастфуда и полуфабрикатов, мясных, рыбных и грибных бульонов, простых углеводов и алкоголя. Рацион должен быть сбалансированным, богатым витаминами и минералами», — подчеркнула врач.

Она уточнила, что в случае кожных заболеваний: при псориазе, фурункулкезе, себорейной экземе, аллергическом дерматите, розацеа и других, лечебное питание назначается врачом для каждого пациента после обследования, с учетом индивидуальных особенностей и течения заболевания.

Невролог, педиатр, врач превентивной медицины Ольга Гофман 25 августа рассказала, что веснушки (эфелиды) в большинстве своем безобидны и нет смысла с ними бороться. Однако ученые выявили связь большого количества веснушек у взрослых людей с повышенным риском развития меланомы.

В июне индийский врач-диетолог Анджали Мукерджи рассказала о главных причинах старения кожи. По ее словам, курение, алкоголь и стресс могут спровоцировать появление морщин и дряблость кожи.

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