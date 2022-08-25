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Врач предупредила об опасности веснушек во взрослом возрасте

Врач Гофман предупредила, что у людей с веснушками повышен риск развития меланомы
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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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Невролог, педиатр, врач превентивной медицины Ольга Гофман рассказала, что веснушки (эфелиды) в большинстве своем безобидны и нет смысла с ними бороться, однако ученые выявили связь большого количества веснушек у взрослых людей с повышенным риском развития меланомы.

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В беседе с Lenta.Ru в четверг, 25 августа, специалист особо предупредила об опасности появления веснушек во взрослом возрасте.

По ее словам, чаще всего веснушки появляются у людей со светлой кожей, голубыми и серо-голубыми глазами, а также с рыжими или светлыми волосами. Нормой считаются веснушки у детей от двух-трех лет и до подросткового возраста, а затем они проходят и не появляются.

Гофман отметила, что если веснушки появились у взрослого, это может свидетельствовать о генетической предрасположенности к развитию пигментных пятен.

«В нескольких исследованиях обнаружили связь эфелид с онкологическими заболеваниями кожи, с повышенным риском развития меланомы, при этом учитывается не только количество веснушек, но и в целом тип внешности», — рассказала специалист.

Врач разъяснила, что большая часть родинок и веснушек безвредна, но за их изменениями необходимо внимательно следить, поскольку в 75% случаев меланомы — это новые пятна, которые появились на коже, но остальные 25% образуются в пределах уже имеющейся веснушки или родинки.

Гофман предупредила, что людям с веснушками лучше избегать солнца, использовать солнцезащитный крем с SPF от 30 и выше.

В июне врач-косметолог, дерматолог Татьяна Егорова рассказала, кому стоит опасаться солнечных лучей. По ее словам, яркое солнце может спровоцировать возникновение онкологических заболеваний кожи. Егорова предупредила, что ни в коем случае загорать нельзя людям с первым фототипом кожи. Такие люди имеют рыжие волосы и веснушки. Такие люди моментально сгорают на солнце. При этом безопасны лучи для тех, кто имеет смуглую кожу, сообщает телеканал «360».

В июне 2021 года кандидат медицинских наук, онкодерматолог, директор медицинского центра Наталия Гайдаш рассказала, как распознать «опасные» веснушки. По ее словам, в некоторых случаях под воздействием ультрафиолета появляется пигментация, которую легко спутать с веснушками, — это солнечное лентиго, отмечает телеканал «Звезда». Такие пятна долго остаются на коже и, по мнению специалиста, являются последствием солнечного ожога. Солнечное лентиго обычно не приносит дискомфорта, но его нужно контролировать, чтобы не пропустить серьезную проблему, например лентиго-меланому — рак кожи, пишет RT.

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