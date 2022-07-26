Диетолог рассказала о главных причинах старения кожи

Врач-диетолог Анджали Мукерджи рассказала о главных причинах старения кожи. Ее слова 24 июля приводит индийское издание Hindustan Times.

Как рассказала специалист, курение и длительное употребление алкоголя могут спровоцировать появление морщин и дряблость кожи.

«Эти привычки приводят к сухости кожи, темным кругам и снижению эластичности», — пояснила она, добавив, что пыль и ультрафиолет тоже могут повреждать клетки кожи, проникая в ее более глубокие слои.

Мукерджи также рассказала, что постоянные стрессовые ситуации могут негативно влиять на организм, приводя к развитию псориаза, экземы и розацеа. Помимо этого недостаток сна может негативно сказываться на качестве кожного покрова.

В завершение врач посоветовала принимать продукты с содержанием Омега-3, так как данный компонент питает кожу и насыщает ее.

28 июня врач-терапевт, главный врач «Инвитро-Приволжье» Татьяна Неумолотова рассказала «Известиям», что солнечный ожог из-за неправильного получения загара может спровоцировать развитие меланомы, а также вызвать преждевременное старение и пигментные пятна.

По ее словам, чтобы не навредить коже и получить максимальное количество пользы от солнечных лучей, загорать рекомендуется в утренние часы.