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Терапевт назвала правила безопасного и красивого загара

Терапевт Неумолотова: солнечный ожог может вызвать развитие меланомы и преждевременное старение кожи
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Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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Солнечный ожог из-за неправильного получения загара может спровоцировать развитие меланомы, а также вызвать преждевременное старение и пигментные пятна. О том, как правильно и без вреда для здоровья загорать, «Известиям» рассказала врач-терапевт, главный врач «Инвитро-Приволжье» Татьяна Неумолотова.

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«Солнечный ожог является главным фактором риска развития меланомы, и, если за жизнь было от пяти серьезных ожогов, он возрастает на 50%. Кстати, ожогом считается и покраснение кожи, а не только волдыри и как следствие облезающая кожа. Летние UV-лучи поражают самый глубокий эпидермис кожи, если не обеспечить ей должной защиты. Именно они разрушают волокна коллагена, вызывают преждевременное старение и появление пигментных пятен», — подчеркнула эксперт 28 июня.

По ее словам, чтобы не навредить коже и получить максимальное количество пользы от солнечных лучей, загорать рекомендуется в утренние часы с 7.00 до 10.00 или после обеда с 17.00 до 19.00. При этом загорать надо постепенно, чтобы избежать неприятных последствий: в первые дни начинать с 5–10 минут, ежедневно увеличивая время пребывания на солнце на 10–15 минут, доведя время загара до 1 часа. Также следует использовать солнцезащитные кремы с высоким уровнем SPF.

«Не рекомендуется долго находиться на солнце людям со светлой кожей, родимыми пятнами и большим количеством родинок. Противопоказано загорать при наличии онкологических и инфекционных заболеваний и повышении температуры тела, загар также не рекомендуется во время беременности», — предостерегла Неумолотова.

Чтобы добиться более ровного загара, можно сделать пилинг всей кожи, а также принимать в пищу продукты, отвечающие за выработку меланина: тыкву, морковь, батат, дыню и другие. Кроме того, лучше всего загорать через 30–40 минут после еды, при этом не рекомендуется принимать солнечные ванны натощак. В то же время следует соблюдать водный баланс и отказаться от употребления алкогольных напитков на пляже, указала врач.

Если избежать ожога не удалось, рекомендуется использовать натуральные жирные крема и пить много воды, чтобы восполнить потерю жидкости. В случае появления мелких волдырей с жидкостью, необходимо сделать компресс с обеззараживающими не спиртосодержащими средствами, чтобы снизить риск присоединения инфекции. Если же пузырь лопнул сам по себе, то это место надо очистить водой с мягким мылом и покрыть влажной повязкой, однако самим вскрывать волдыри нельзя.

При большом количестве волдырей, головной боли, лихорадке, тошноте и рвоте необходимо обратиться к врачу, добавила Неумолотова.

Накануне, 27 июня, врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская предупредила, что из-за солнечного удара могут пострадать сердце, нервная система и почки. При этом она отметила, что солнечный удар может проявиться сразу, но иногда симптомы появляются лишь через несколько часов. К симптомам такого состояния врач отнесла повышение температуры, головокружение, а также покраснения и ожоги на коже.

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