Терапевт рассказала о возможных осложнениях солнечного удара

Солнечный удар может проявляться в виде повышения температуры, головокружения, а также покраснениями и ожогами на коже. О симптомах солнечного удара, а также об опасных осложнениях такого состояния «Известиям» 27 июня рассказала врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская.

По словам эксперта, солнечный удар может проявиться сразу, но иногда симптомы появляются лишь через несколько часов.

«Например, человек мог загорать на солнце и чувствовать себя хорошо, а к вечеру уже дома могут появиться симптомы солнечного удара — это повышение температуры тела, головная боль, головокружение, тошнота, учащенный пульс, слабость с сонливостью, при этом на коже могут быть покраснения и даже ожоги», — уточнила врач.

Если человеку стало плохо на солнце, нужно перенести его в тень или прохладное затемненное помещение, расстегнуть или снять одежду, чтобы он постепенно охладился. При этом нельзя резко охлаждать человека, например, ледяным душем, нельзя — резкая смена температуры может негативно повлиять на сердце. Можно завернуть пострадавшего во влажное полотенце и дать прохладной воды, посоветовала Винарская.

«Если же температура не снижается и симптомы нарастают, уже при 38,5–39 градусах нужно вызывать «скорую». Из-за солнечного удара могут пострадать сердце, нервная система, почки, так как происходит интоксикация организма и активируются воспалительные реакции», — подчеркнула терапевт.

Она уточнила, что солнечный удар возникает из-за воздействия прямых солнечный лучей на человека. Тепловой удар происходит из-за избыточного поступления тепла, например, при длительном нахождении в бане. При этом он может случиться даже в тени, если стоит жаркая погода и нет ветра.

Как указала Винарская, наибольшая интенсивность солнца наблюдается с 11 до 17 часов, поэтому в это время не рекомендуется заниматься спортом или выполнять какие-либо работы на открытом солнце — например, косить траву или пропалывать грядки. Также не следует выходить на солнце, если температура тела уже повышена, например, из-за ОРВИ.

Если же все-таки пребывание на солнце необходимо, нужно одеваться в светлую легкую проветриваемую одежду и обязательно надевать головной убор, а также постоянно пить воду, порекомендовала врач.

Ранее в этот день врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов рассказал «Известиям», почему не стоит курить в жаркую погоду. По его словам, курение негативно влияет на все системы организма, однако в первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы, поэтому в жару рекомендуется исключить эту привычку совсем или хотя бы свести к минимуму. В противном случае это может привести к серьезным последствиям для здоровья.