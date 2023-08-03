Посольство Великобритании подтвердило назначение нового посла в России

Лондон сменил посла в России, это подтвердили 3 августа в посольстве Великобритании в Москве.

Британским послом в РФ станет Найджел Кейси, он сменит Дебору Броннерт, перешедшую на другую дипломатическую должность.

«Господин Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года», — приводит сообщение дипмиссии «РИА Новости».

Кейси в настоящее время работает спецпредставителем британского премьера по Афганистану. Ранее он был послом в Боснии, а также первым секретарем посольства в России.

В июне российская сторона выдала агреман (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы диппредставительства другой страны) новому послу Германии в РФ Александру Ламбсдорфу. После чего дипломат приступил к своим обязанностям.