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Посольство Великобритании подтвердило назначение нового посла в России

Посольство Великобритании: новым послом в РФ назначен Найджел Кейси
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Лондон сменил посла в России, это подтвердили 3 августа в посольстве Великобритании в Москве.

Британским послом в РФ станет Найджел Кейси, он сменит Дебору Броннерт, перешедшую на другую дипломатическую должность.

«Господин Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года», — приводит сообщение дипмиссии «РИА Новости».

Кейси в настоящее время работает спецпредставителем британского премьера по Афганистану. Ранее он был послом в Боснии, а также первым секретарем посольства в России.

В июне российская сторона выдала агреман (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы диппредставительства другой страны) новому послу Германии в РФ Александру Ламбсдорфу. После чего дипломат приступил к своим обязанностям.

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