Россия выдала агреман новому послу ФРГ в Москве Ламбсдорфу

Российская сторона выдала агреман новому послу Германии в Москве Александру Ламбсдорфу, сообщили 21 июня «РИА Новости» в МИД России.

Накануне журнал Der Spiegel со ссылкой на МИД ФРГ сообщил, что Россия выразила готовность этим летом принять нового посла Германии в Москве.

В МИД России сообщили, что «российская сторона выдала ему агреман». Таким образом, в ближайшее время Ламбсдорф получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве.

Ранее, с 2019 года, пост посла Германии в Москве занимал Геза Андреас фон Гайр.

Агреман — предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы диппредставительства другой страны, пишет «Газета.Ru».

56-летний Ламбсдорф работал в посольстве ФРГ в США, занимал в МИД ФРГ должность советника по России. С 2004 по 2017 год он был депутатом Европарламента.