Карта спецоперации на Украине 2 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге, на донецком направлении успешно отражено 12 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск ДНР.

В районе города Славянска ДНР уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман». Потери противника составили до 295 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-20 и одна Д-30.

На южнодонецком направлении отражена атака противника в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также колесная самоходная гаубица «Богдана». Кроме того, на запорожском направлении в районе населенного пункта Малая Токмачка уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады Нацгвардии Украины.

На купянском направлении отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Также нанесен удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Тимовки, Котляровки, Першотравневого Харьковской области. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона», самоходная гаубица «Мста-С», а также орудие «Мста-Б».

Кроме того, на краснолиманском направлении отражена атака противника в районе населенного пункта Новодяное ЛНР. Также нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также три гаубицы «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5430 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 084 танка и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 020 единиц специальной военной автомобильной техники.