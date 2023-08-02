В Британии указали на ловушку для Запада из-за введения санкций против РФ

Запад загнали в ловушку санкции против России, указал обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

«Западные санкции оказались совершенно неэффективными в плане влияния на ход или возможный исход конфликта на Украине. Трудно понять, нанесли ли они вообще ущерб гражданскому населению России, в то время как они привели к высоким ценам для европейских потребителей энергии посредством вполне предсказуемых ответных санкций РФ. Таким образом, Запад оказывается в ловушке продолжения неудачной политики только по той причине, что гордость не позволяет остановиться», — говорит автор материала.

Обозреватель добавил, что не нашел доказательств тому, что власти европейских стран проанализировали возможные последствия санкций. Анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы, предположил он.

Между тем 1 августа сообщалось, что американский политолог Джон Миршаймер высказал мнение относительно антироссийских санкций. Он заявил, что западные страны просчитались, ожидая успеха от введения ограничительных мер. Миршаймер выразил мнение, что и в случае эффективной работы западных санкций Россия не потерпела бы серьезное поражение. Политика ограничительных мер с самого начала, указал политолог, была обречена на провал.

До этого, 28 июля, президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка заявил, что коллективный Запад долго готовился к гибридной войне с Россией, ставя перед собой цели нанести ущерб стране и подорвать ее государственность.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.