На выставке «Россия» прошла церемония благодарности ее участников

На международной выставке-форуме «Россия» состоялась церемония благодарности всех, кто работал на ней, — представителей регионов, федеральных органов власти, общественных организаций и корпораций, средств массовой информации.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель организационного комитета по проведению выставки «Россия» Сергей Кириенко, выступая перед участниками церемонии, отметил, что выставка «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест на планете: ее гостями стали более 18 млн человек.

«Знаете, я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — подчеркнул Сергей Кириенко и вручил награды представителям регионов, чьи стенды были представлены в павильоне № 75.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил высокий ажиотаж и внимание, которое проявили гости к стенду региона.

«Нам очень важно было вернуть жизнь домой, показать, что такое Донбасс для всей страны. Здорово было ощутить колоссальную поддержку, на всех мероприятиях мы отмечали искренний ажиотаж и внимание. Мы научились за эти долгие годы чувствовать искренность, и она была на выставке. Сколько нового мы узнали про нашу страну! Выражаю огромную благодарность всем организаторам и нашему президенту», — сказал Денис Пушилин.

Памятные статуэтки представителям федеральных органов власти, общественных организаций и крупнейших компаний страны вручил заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин.

«Заканчивается такое большое событие. Всем хочется сказать большое спасибо, потому что эта выставка удалась. Мы награждаем тех, кто внес большой вклад в работу выставки. Над ней работали не только те, кто был непосредственно на площадке, но и сотрудники министерств, компаний и большие коллективы тех, кто создавал всё то, что мы все лицезрели все эти долгие месяцы. Поэтому всем еще раз большое спасибо!» — сказал Максим Орешкин.

Многие жители России узнали о достижениях, представленных на выставке «Россия», не побывав на ней, благодаря СМИ: ежемесячно журналисты освещали более тысячи мероприятий. Совокупный охват публикаций в СМИ и социальных сетях о выставке превысил более 65 млрд — это в восемь раз больше населения Земли.

За работу журналистов поблагодарили генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова и заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.

Наталья Виртуозова отметила, что рекордное количество посетителей выставки — более 18 млн человек — было бы невозможно без участия журналистов. «Здесь сегодня собрались представители СМИ со всей страны. Спасибо вам огромное, такое количество посетителей было бы невозможно, если бы не вы. Низкий вам поклон за вашу грандиозную работу и за то, что с сердцем рассказывали про нашу выставку», — сказала она.

«Выставка «Россия» — это грандиозное событие не только для нашей страны, но и для всей планеты. Мы открыли глаза прежде всего себе, гражданам России. Даже в самых отдаленных регионах нашей страны видели выставку, это получилось благодаря вам», — сказал Алексей Жарич.

Заместитель генерального директора «Первого канала», директор дирекции информационных программ Кирилл Клейменов выразил признательность организаторам выставки, волонтерам и коллегам.

«Те, у кого есть дети, знают, какое это счастье — открывать в них новые таланты и какая это огромная радость. А здесь такое со страной. Это не какая-то одна сторона или один талант — их великое множество. И это наполняет сердце какой-то безграничной радостью. И за эту радость хочется сказать спасибо оргкомитету, Виртуозовой Наталье Сергеевне и ее замечательной команде, которая столько сделала для того, чтобы всё это состоялось. Волонтерам и всем, кто имел к этому чуду отношение, в том числе, конечно, нашим коллегам, которые сделали, чтобы об этом узнала вся страна», — сказал Кирилл Клейменов.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки для гостей организована культурная, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 18 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.