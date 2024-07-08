В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят итоги выборов в Иране
9 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол, посвященный итогам выборов в Иране.
Каким будет внешнеполитический курс Тегерана при новом президенте? Как будут складываться российско-иранские отношения? О каких тенденциях в иранском обществе свидетельствуют результаты президентских выборов?
Участники:
- Андрей Кортунов, научный руководитель Российского совета по международным делам;
- Александр Марьясов, чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001–2005 гг.);
- Елена Дунаева, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН;
- Владимир Сажин, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН.
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.
Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.