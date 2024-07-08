Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о подготовке более 40 тыс. военных за границей
Общество
ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину
Мир
В Казахстане трех граждан осудили за пропаганду терроризма
Мир
Орбан назвал Китай ключевой державой в создании условий для мира на Украине
Общество
В Подмосковье задержали напавшего на купавшуюся в реке школьницу мужчину
Общество
Путин поздравил участников праздника в честь 50-летия БАМа
Происшествия
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Экономика
Правительство РФ увеличило субсидирование льготных кредитов для ОПК
Происшествия
На юге Сахалина незаконно выловили более 11 т серого морского ежа на 66 млн рублей
Общество
Прима-балерина Большого театра Кондратьева умерла на 91-м году жизни
Общество
В Амурской области прошло торжественное мероприятие в честь 50-летия БАМа
Мир
Два пистолета Наполеона I были проданы на аукционе во Франции за €1,69 млн
Армия
Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил пикап с живой силой ВСУ в зоне СВО
Мир
Премьер Венгрии Орбан после визита в Пекин посетит Вашингтон
Происшествия
В МЧС сообщили о гибели 52 человек на водоемах за сутки
Мир
МИД Нидерландов выразил разочарование реакцией РФ на решение поставок F-16 ВСУ
Армия
Средства ПВО уничтожили два БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят итоги выборов в Иране

0
Фото: Global Look Press/WANA/Majid Asgaripour
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

9 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол, посвященный итогам выборов в Иране.

Каким будет внешнеполитический курс Тегерана при новом президенте? Как будут складываться российско-иранские отношения? О каких тенденциях в иранском обществе свидетельствуют результаты президентских выборов?

Участники:

  • Андрей Кортунов, научный руководитель Российского совета по международным делам;
  • Александр Марьясов, чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001–2005 гг.);
  • Елена Дунаева, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН;
  • Владимир Сажин, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024