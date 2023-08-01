Международные полисы ОСАГО могут вновь заработать в Турции и Азербайджане
Россиянам могут возобновить выдачу международных полисов ОСАГО. Членство РФ в системе приостановили с 30 июня 2023 года. Действие уже оформленных сертификатов прекратилось, передает телеканал «Известия». Доступ хотят открыть к «Зеленым картам» двух стран. Переговоры идут с Турцией и Азербайджаном.
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