Обновленный логотип X убрали с крыши штаб-квартиры Twitter

Новый логотип Twitter демонтировали с крыши штаб-квартиры в Сан-Франциско. Гигантский знак X убрали после жалоб соседей на яркий свет. Как пишет The Washington Post, в градостроительную службу поступило 24 обращения от жильцов близлежащих домов, передает телеканал «Известия». Новый логотип установили без согласования с властями, поэтому владельца здания оштрафуют.

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