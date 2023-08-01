Французский концерн Orano продолжит операционную деятельность в Нигере

Французский концерн Оrano продолжит свою операционную деятельность в Нигере, несмотря на нестабильную политическую обстановку и эвакуацию граждан Франции. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил BFMTV со ссылкой на пресс-релиз компании.

Компания утверждает, что безопасность ее сотрудников, находящихся в Нигере, «продолжает обеспечиваться».

«В настоящее время операционная деятельность продолжается. Присутствие экспатриантов не обуславливает непрерывность наших операций. Напомним, что 99% сотрудников — граждане Нигера», — цитирует телеканал сообщение Оrano.

Оrano — международная французская компания атомной промышленности. Основные направления ее деятельности связаны с ядерной энергетикой, в том числе с добычей, переработкой и обогащением урана и обращением с радиоактивными отходами.

Ранее в этот день стало известно, что власти Франции и Италии начали эвакуацию своих граждан из Нигера. Как отметили во французском МИДе, республика начнет эвакуацию своих соотечественников уже 1 августа.

26 июля военные в Нигере попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Мятеж организовала президентская гвардия.

На следующий день военные Нигера заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

29 июля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа.

31 июля в Ниамее митингующие вышли к зданию посольства Франции. Они скандировали антифранцузские лозунги и требовали закрытия иностранных военных баз, которые находятся в Нигере.