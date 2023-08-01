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Карта спецоперации на Украине 1 августа

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге, на донецком направлении успешно отражено восемь атак противника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Предтечино, Сухая Балка, Ласточкино и Георгиевка в ДНР. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 345 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», пять самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе одна артиллерийская система М777 производства США.

На южнодонецком и запорожском направлениях нанесено огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка, Макаровка ДНР, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области. Отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское ДНР и Яблоневое Запорожской области.

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На купянском направлении заняты более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка ЛНР.
Нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимовка, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

На краснолиманском направлении успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Райгородка, Невское и Червоная Диброва ЛНР. В то же время на херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 458 самолетов, 245 вертолетов, 5402 беспилотных летательных аппарата, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 067 танков и других боевых бронированных машин, 1141 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5699 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 003 единицы специальной военной автомобильной техники.

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