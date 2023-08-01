В результате атаки БПЛА в башне Сити разрушено 150 кв. м остекления

В башне IQ на территории делового центра «Москва-Сити» разрушено 150 кв. м остекления после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом во вторник, 1 августа, сообщает МЧС.

«По предварительным результатам осмотра МЧС, на 21 этаже башни IQ «Москва-Сити» нарушено остекление на площади 150 кв. м», — сообщили в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Ранее в этот день мэр города Сергей Собянин заявил, что удар пришелся на ту же башню, что и в прошлый раз. Пострадал фасад здания, информации о пострадавших нет.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предпринимаются все меры, чтобы обеспечить защиту. Это касается не только Москвы, но и других регионов.

Ранее, 30 июля, Собянин заявил об атаке украинских беспилотников на башни «Москва-Сити». Он уточнил, что пострадавших и серьезных разрушений зафиксировано не было. Минобороны подтвердило подавление вражеских беспилотников в столице.

«Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из высоток. На кадрах видно, что в здании выбило стекла.