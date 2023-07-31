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Разведчики ВС РФ ударом из ПТУР уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

«РИА Новости»: разведчики ВС РФ из ПТУР уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
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Фото: РИА Новости
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Разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли удар противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) на купянском направлении по наблюдательному пункту украинских боевиков. Как рассказал 31 июля «РИА Новости» боец РФ с позывным Гроза, цель уничтожена.

«Цель у нас — вражеская БПМ подбитая, под ней окапываются хохлы, блиндажи там у них, траншеи. С утра уже отработали туда успешно. Сейчас будем добивать», — рассказал военный.

При помощи корректировки с беспилотника российские бойцы совершили один пристрелочный выстрел ПТУР в поле вблизи БМП, следующие мины попали непосредственно в БМП и по близлежащим траншеям, добавил Гроза.

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Ранее в этот день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ходе ведения активной обороны на купянском направлении российскими военными была успешно отражена атака украинских боевиков в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. За сутки ВС России было уничтожено до 140 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, добавили в оборонном ведомстве.

30 июля начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные сорвали попытку украинских боевиков перебросить резервные силы на купянском направлении. При попытке перебросить резервы армия Украины потеряла до отделения живой силы и бронетранспортер, рассказал он.

До этого, 22 июля, Минобороны России рассказало, что мобильные расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе подготовки на технике совершенствуют свои профессиональные навыки и осуществляют пуски ПТУР по указанным целям. Передвигаются бойцы при этом на мотовездеходах (квадроциклах). За правильностью применения противотанкового комплекса личным составом следят опытные инструкторы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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