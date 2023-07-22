Бойцы ВС РФ на квадроциклах ударили из ПТУР во время ротации в тылу зоны СВО

Мобильные расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) совершенствуют навыки во время проведения ротации в тылу зоны спецоперации (СВО). Минобороны России обнародовало кадры работы десантников-противотанкистов.

Мобильные расчеты ПТРК ВДВ оттачивают мастерство ведения боя в различных условиях в тыловом районе зоны СВО. В ходе подготовки военнослужащие на технике совершенствуют свои профессиональные навыки и осуществляют пуски противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по указанным целям. Передвигаются бойцы при этом на мотовездеходах (квадроциклах).

«Многофункциональная машина, проходимость высокая. Не надо бегать с двойным расчетом, его таскать везде, он уже стоит на месте. Приехал, отработал, уехал. Парни стараются, учатся, всё понимают, у них получается», — сказал инструктор с позывным Вуди.

Пуски ракет по целям ведутся как с места, так и в ходе маневрирования с короткими остановками. Опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, следят за правильностью применения противотанкового комплекса личным составом и учат действовать по различным тактическим вводным, чтобы расчеты могли повысить свои боевые навыки, находясь на полигоне.

После завершения сроков восстановления боеспособности, десантники отправятся снова на передовую.

5 июня десантники Ивановского гвардейского соединения совершают дерзкие рейды на квадроциклах и подбираются к позициям врага почти вплотную, чтобы уничтожить бронированную технику или скопления пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». В одном из рейдов, обнаружив скопление бронемашин и личного состава украинских формирований в лесном массиве, десантники из состава мобильного противотанкового резерва приступили к уничтожению целей пусками ракет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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