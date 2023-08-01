В «Столото» рассказали о борьбе с мошенническими ресурсами в сети

В I полугодии 2023 года было обнаружено и заблокировано 7358 мошеннических ресурсов, действовавших под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовавших бренд «Столото». Об этом сообщили в совместном заявлении крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB).

Из числа выявленных и заблокированных 7018 пришлось на мошеннические сайты, 252 — фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях и мессенджерах, 87 — лже-мобильные приложения, также был заблокирован один почтовый адрес, с которого велась фишинговая рассылка. Аналитики F.A.C.C.T. указали, что число мошеннических ресурсов снижается — во II квартале 2023 года их меньше, чем было выявлено в I квартале.

«Столото» продолжает вести усиленную работу против мошеннических групп в цифровом пространстве в режиме 24/7 365 дней в году. Наши усилия совместно с правоохранительными органами и специалистами в сфере кибербезопасности, а также наша постоянная работа по информированию россиян о том, как не стать жертвой кибермошенников позволили нам добиться заметного снижения их активности в лотерейном сегменте, что подтверждает статистика«, — отметила заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

«Результаты нашего сотрудничества с командой „Столото“ по направлению Digital Risk Protection наглядно демонстрируют, насколько эффективной может быть борьба с мошенничеством и фишингом, если она ведется планомерно и с использованием самых современных технологий по защите бренда от цифровых рисков», — заявил Станислав Гончаров, директор по развитию бизнеса F.A.C.C.T. Digital Risk Protection

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.