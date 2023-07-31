В Чехии разрешили российским теннисистам участвовать в турнире

Полиция Чехии разрешила российским теннисистам Кириллу Киватцеву и Денису Клоку принять участие в турнире серии «Челленджер» в Либерце. Об этом 31 июля сообщил телеканал Ct.24.

Игроки выйдут на теннисный корт уже на этой неделе.

Запрос был получен от организаторов мероприятия в Либерце. Были проверены обстоятельства прибытия спортсменов в Чехию. В итоге правоохранители установили, что Киватцев и Клок находятся в стране по законным основаниям.

Директор турнира Томаш Трска отметил, что Клок родился в Крыму и ранее имел гражданство Украины, а в 2014 году ему выдали российский паспорт. Киватцев восемь лет живет в Италии и подал документы на получение итальянского гражданства.

При этом в пражской «Спарте» в понедельник стартовали основные соревнования женского турнира WTA. В его сетке нет ни одного из изначально зарегистрированных российских и белорусских игроков.

Ранее, 29 июля, власти Чехии запретили российской теннисистке Анастасии Павлюченковой участвовать в соревнованиях, из-за чего спортсменка пропустит турнир в Праге.

На ситуацию отреагировала Женская теннисная ассоциация (WTA). В заявлении говорится, что всем спортсменам должно быть предоставлено право участвовать в соревнованиях на основе заслуг, без дискриминации.

До этого, 22 июля, польские пограничники не пустили в страну российскую теннисистку Веру Звонареву. Спортсменка должна была принять участие в турнире WTA в Варшаве.

В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.