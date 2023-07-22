Российскую теннисистку Звонареву не пустили на турнир в Польшу

Польские пограничники не пустили в страну российскую теннисистку Веру Звонареву. Об этом в субботу, 22 июля, сообщило министерство внутренних дел и администрации республики на своем сайте.

Звонарева должна была въехать в Польшу из Сербии по открытой во Франции визе. Однако по прилете в Варшаву теннисистку оставили в транзитной зоне и не впустили в страну.

Звонареву, которая должны была принять участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), не пустили в страну «по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка», уточнили в министерстве.

21 июля министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что будет бойкотировать матчи с участием российских и белорусских спортсменов на турнире WTA, сообщает «Спорт-Экспресс».

16 июля в польском министерстве спорта и туризма заявили, что они активно добивается исключения граждан России и Белоруссии из международных соревнований.

В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.