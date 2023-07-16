В минспорте Польши заявили о невозможности повлиять на допуск россиян до турниров

Польское министерство спорта и туризма не может повлиять на допуск российских и белорусских теннисистов на турниры, которые проводятся внутри страны. Об этом сообщило ведомство 16 июля газете Przeglad Sportowy.

«Федерации, управляющие мировыми видами спорта, являются независимыми и автономными организациями, поэтому у минспорттуризма нет правовых инструментов влияния на кадровый состав спортивных соревнований, организуемых этими федерациями», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что оно активно добивается исключения граждан России и Белоруссии из международных соревнований.

В материале газеты отмечается, что в список участниц турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве входят российские спортсменки Маргарита Бетова и Вера Звонарева, а также белорусская теннисистка Александра Соснович. Кроме того, в списке участниц квалификации числится россиянка Валерия Савиных.

Ранее в этот день организаторы турнира серии «челленджер» в Польше попросили спортсменов из РФ и Белоруссии не регистрироваться на турнир, который пройдет с 14 по 19 августа. В свою очередь, американский портал Tennis World USA отреагировал на это заявление, назвав его странным. Отмечается, что россиянам и белорусам не запрещают принимать участие, но им рекомендуют не приезжать на турнир, пишет «Газета.Ru».

В прошлом году Международная теннисная федерация (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета по недопуску российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов допустили граждан РФ и Белоруссии к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе

В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса и в качестве нейтральных атлетов. Также последовало распоряжение не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного и большого тенниса, а также других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.