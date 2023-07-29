Российскую теннисистку Павлюченкову не допустили до турнира в Чехии

Власти Чехии запретили российской теннисистке Анастасии Павлюченковой участвовать в соревнованиях на территории страны, из-за чего спортсменка пропустит турнир в Праге. Об этом 29 июля сообщила сама теннисистка в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

«Я не смогу принять участие в турнире в Праге на следующей неделе. Я продолжу свою подготовку на «харде» перед серией турниров в США. Жду вас в Цинциннати и на US Open», — написала она.

Накануне Чешское информационное агентство сообщило, что сотрудники чешской погранслужбы отказали российской теннисистке во въезде в страну, однако имя спортсменки не называлось.

На ситуацию отреагировала Женская теннисная ассоциация (WTA). В заявлении, опубликованном на официальной странице ассоциации в Twitter, говорится, что всем спортсменам должно быть предоставлено право участвовать в соревнованиях на основе заслуг, без дискриминации. В нем также отмечается, что WTA продолжит следить за ситуацией.

До этого, 22 июля, польские пограничники не пустили в страну российскую теннисистку Веру Звонареву. Спортсменка должна была принять участие в турнире WTA в Варшаве.

В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.