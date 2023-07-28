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Российскую теннисистку не пустили на турнир в Прагу

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Фото: Global Look Press/Jörg Halisch
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Сотрудники погранслужбы Чехии отказали российской теннисистке, имя которой не называется, во въезде в страну для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Prague Open. Об этом 28 июля сообщило информагентство ЧТК со ссылкой на организаторов турнира.

«Миграционная служба в аэропорту <...> отказала одной из российских теннисисток во въезде в Чехию для участия в турнире WTA <…> Спортсменка уже покинула Прагу, организаторы сегодня не стали сообщать ее имя журналистам», — сказано в публикации.

Как отметила организатор турнира Мирослава Малы, девушка была первой из российских спортсменок, приехавшей в Чехию для участия в соревнованиях, остальным теннисисткам из РФ и Белоруссии сообщили, что они могут не приезжать на предстоящий турнир.

«Мы не ожидаем, что в этой ситуации в турнире примет участие какая-либо теннисистка с российским или белорусским гражданством», — заявила она.

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До этого, 22 июля, польские пограничники не пустили в страну российскую теннисистку Веру Звонареву. Спортсменка должна была принять участие в турнире WTA в Варшаве.

В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

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