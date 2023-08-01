ООПТ ошибок трудных: кого винят в смерти туристов в Марий Эл

Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели восьми туристов в Марий Эл. Люди — в том числе и дети — погибли во время урагана из-за падения деревьев на палатки. Дело открыто по факту оказания руководством нацпарка «Марий Чодра» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Эксперты обращают внимание, что группа была незарегистрированной, поэтому сложно обвинять в гибели людей именно дирекцию национального парка. Какие проблемы в администрировании таких территорий иллюстрирует трагедия и как это может сказаться на туризме в будущем — разбирались «Известия».

Что произошло в «Марий Чодра»

В субботу 29 июля по Поволжью пронесся ураган такой силы, которого, по признанию местных жителей, здесь давно не видели. Стихия обрушилась сразу на несколько регионов. В Ульяновской области — поваленные деревья, оставшиеся без крыши многоквартирные дома. В Нижегородской области в больницу попали мужчина и женщина, на которых упала остановка. В Чувашии перевернулся катер на Волге. На его борту было 10 человек вместо положенных пяти, живыми из них нашли лишь семерых. Погиб в том числе семимесячный ребенок, пропали судоводитель и восьмилетний пассажир.

Но самая масштабная трагедия произошла в Республике Марий Эл. Там ветер повалил деревья на палаточный лагерь возле озера Яльчик в Волжском районе. В результате погибли восемь человек, в том числе три ребенка, еще как минимум 19 туристов пострадали. Известно, что погибшие — жители Татарстана.

Глава Комитета гражданской обороны Марий Эл Александр Малкин рассказал, что озеро Яльчик — это любимое место отдыха жителей республики и соседнего Татарстана, к моменту начала урагана там находилось около 500 машин, вокруг озера были разбиты и другие лагеря.

Поваленные ураганом деревья в палаточном лагере у озера Яльчик на территории национального парка «Марий Чодра» Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Хотя в Марий Эл действовало штормовое предупреждение, ураган очевидцы называют внезапным : он начался с грома и сильного ливня, перешедшего в град. Резко усилился ветер, начали падать деревья...

На следующий день республиканское СУ СК России возбудило уголовное дело по факту «оказания услуг руководством ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра», не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам» (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

При этом в ГУ МЧС по Республике Марий Эл подчеркнули, что трагедия произошла на территории, где туристы с палатками останавливались «дикарями».

Почему возбуждено дело

Адвокат коллегии адвокатов РМЭ «Тезис» Андрей Владимиров замечает, что, несмотря на формулировку об «оказании руководством... услуг», уголовное дело возбуждено не в отношении руководства нацпарка, а по факту массовой гибели людей в результате произошедшего стихийного бедствия.

— Принципиальная разница в том, что во втором случае на данном этапе уголовно-правовых претензий к руководству не предъявляется , — сказал он «Известиям». — Практика возбуждения уголовных дел в связи с трагическими событиями, получившими большой общественный резонанс, является обычной. В ходе расследования уголовного дела у следственных органов больше полномочий и процессуальных возможностей для установления причин и условий, которые привели к этой трагедии.

Поваленные ураганом деревья в палаточном лагере у озера Яльчик на территории национального парка «Марий Чодра» Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Применение именно ст. 238 УК РФ Андрей Владимиров объясняет тем, что на национальный парк возложены обязанности по созданию условий для регулируемого туризма и отдыха и по контролю за соблюдением режима пребывания граждан на его территории. Поэтому следствию нужно определить, были ли выполнены руководством национального парка эти обязанности, есть ли причинная связь между действиями администрации парка и смертью людей.

— Не исключено, что после проведения комплекса первоначальных следственных мероприятий может быть установлено, что кто-то из должностных лиц ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» не выполнил какие-либо требования обеспечения безопасности, — пояснил адвокат. — В таком случае ответственным за это лицам может быть предъявлено обвинение.

Председатель комиссии по экологии Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Наталья Беляева также поясняет, что к нацпарку применяются все правила, касающиеся оказания услуг.

— Несмотря на то что гибель людей наступила вследствие стихийного природного явления, руководство парка не могло о нем не знать, — сказала она «Известиям». — МЧС всего-навсего предупреждает о таких ситуациях, а руководство парка, зная, что у озера находятся люди — при условии, что они подавали заявку на нахождение на территории и оплачивали его, — должно было предпринять меры по уведомлению и предотвращению наступления последствий.

Эксперт при комитете Совета Федерации по природопользованию Сергей Маликов замечает, что МЧС определяет критерии по объявлению чрезвычайных ситуаций.

Последствия урагана в палаточном лагере на озере Яльчик в Республике Марий Эл Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

— МЧС определяет критерии по объявлению чрезвычайных ситуаций, — пояснил он «Известиям». — Если скорость ветра составляет 25 м/с и более, то возникают форс-мажорные обстоятельства. Но когда вопрос касается здоровья и жизни людей, то подходить нужно предельно индивидуально. Руководство обязано соблюдать меры безопасности и контролировать состояние парка, наличие аварийных деревьев. Безопасность людей должна быть приоритетом для руководителей любых парков, баз отдыха и т.д.

Справедливо ли обвинять нацпарк

Ряд федеральных экспертов отказались давать комментарии по данной теме «Известиям», объяснив это тем, что пока делать какие-то выводы преждевременно — нужно понять, были ли нарушения со стороны нацпарка. В том числе воздержались от комментариев в Минприроды России, сославшись на то, что следователи сейчас проводят оперативные мероприятия, связанные с произошедшей трагедией. При этом министерство «окажет необходимую помощь для выяснения всех обстоятельств случившегося», уточнили в ведомстве. В самом нацпарке «Марий Чодра» также не стали комментировать произошедшее.

Однако руководители других национальных парков считают, что обвинять руководство «Марий Чодра» в этой ситуации неверно .

Директор нацпарка «Бузулукский бор» Андрей Латыпов заметил, что ураган — это явление природы, которое очень сложно предугадать и предупредить.

— Такая же ситуация, например, с грозовыми пожарами, которые произошли недавно на территории нашего нацпарка, — сказал он «Известиям». — Это источник опасности естественного происхождения, которую сложно предугадать. Стихия, к сожалению, никого не щадит.

Сотрудники аварийной службы во время восстановления электроснабжения в национальном парке «Марий Чодра» Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Директор нацпарка «Самарская Лука» Евгений Березкин также считает несправедливым уголовное дело.

— Если бы там были больные деревья, которые даже визуально представляют опасность, тогда можно было бы говорить о некой халатности руководства нацпарка, — сказал он «Известиям». — Но, насколько понимаю, деревья были в порядке. Как можно предусмотреть такую ситуацию стихийного бедствия?

Заместитель директора по охране окружающей среды национального парка «Сенгилеевские горы» Амир Галяутдинов также подчеркивает, что повалило здоровые деревья, достаточно крепкие, не старые.

Первый директор нацпарка «Кенозерский» Елена Шатковская рассказывает, что не сталкивалась с настолько мощными ураганами за время своей работы, однако бывало, что внезапные штормы на озере приводили к трагедиям: тогда не туристы, а гости местных жителей оказывались на воде и погибали из-за перевернувшихся лодок.

— Вода и стихия вообще не прощают легкомысленного отношения, — сказала она «Известиям». — Никто не застрахован от этого, даже зарегистрированные туристы. Та группа была не зарегистрирована. Как можно было оповестить их о надвигающемся урагане, если они не сообщили дирекции о своем присутствии? На каждом квадратном метре природной территории не поставишь госинспектора, наблюдающего за группами и погодными явлениями.

Последствия урагана в палаточном лагере на озере Яльчик в Республике Марий Эл Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Евгений Березкин считает, что нарушили закон скорее сами туристы, так как любое посещение ООПТ предусматривает получение разрешения от администрации учреждения. Если бы это была группа, о которой дирекция знала, руководство нацпарка могло бы принять меры: выдворить их, обязать купить путевки, составить протоколы — в зависимости от того, к какой функциональной зоне относится территория. И главное, руководство нацпарка знало бы о том, что они в принципе там есть.

Андрей Латыпов также замечает, что даже в случае с зарегистрированными туристами вероятны проблемы с оповещениями об ухудшении погодных условий. Планы по реагированию, паспорта безопасности на объекты у каждой дирекции нацпарка есть, но «все упирается в связь».

— Нам уведомление приходит, но распространить его часто не позволяет отсутствие связи — в нацпарках есть труднодоступные территории в тысячи гектаров, — говорит директор нацпарка «Бузулукский бор». — Да и прогнозы по такой большой территории строить очень сложно, не говоря о том, чтобы как-то своевременно реагировать.

Поменяется ли порядок посещения

Евгений Березкин считает, что сейчас порядок посещения нацпарков достаточно ясен и понятен, он утвержден федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ . Посетителям же важно следить за решениями руководства национальных парков — например, о запретах на посещение лесов из-за повышения степени пожарной опасности.

Наталья Беляева указывает, что после трагедии в Марий Эл администрациям таких природных территорий стоит пересмотреть свои инструкции по порядку действий в разного рода штатных и нештатных ситуациях.

Поврежденный автомобиль на эвакуаторе после урагана в палаточном лагере у озера Яльчик на территории национального парка «Марий Чодра» Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

— Нужно внимательно посмотреть на порядок оказания услуг, права и обязанности сторон, ответственность и условия ее наступления , — сказала она. — Со стороны дирекций природных территорий должны быть предприняты все необходимые действия: размещены указатели, предупреждающие о необходимости уведомить о пребывании или о запрете нахождения, инструкции по мерам предосторожности и т.д. В таком случае и вину их доказать будет крайне сложно.

Андрей Латыпов подчеркивает, что подобных нарушений, когда люди самостоятельно заходят на территорию нацпарков, очень много — в «Бузулукском бору» ежегодно составляются сотни протоколов.

— Никто в системе заповедников и нацпарков не намерен с этим мириться, и у нас достаточно полномочий для того, чтобы с проблемой бороться, — считает он.