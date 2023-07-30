В Марий Эл число погибших из-за падения деревьев выросло до восьми

В Марий Эл количество погибших в результате падения деревьев из-за грозы и сильного ветра выросло до восьми, трое из них — дети. Об этом 30 июля сообщает республиканской ГУ МЧС .

«По состоянию на 10:00, по предварительной информации, пострадали 29 человек, из них погибли восемь человек, включая троих детей», — передает сообщение министерства ТАСС.

Все смертельные случаи произошли из-за падения деревьев около озера Яльчик в Волжском районе, там также пострадали 19 человек. Еще двое пострадали около озера Таир в Звениговском районе, в том числе ребенок. Уточняется, что трагедии произошли на территории палаточных лагерей. При этом туристы не были зарегистрированы в МЧС.

На сайте СУ СКР по Республике Марий Эл сообщается, что по ч. 3 с. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам») на территории ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра»» возбуждено уголовное дело.

Следователи осмотрели место происшествия. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи ищут очевидцев произошедшего.

Ранее в этот день очевидец произошедшего на озере Яльчик рассказал «Известиям», что погода испортилась всего за несколько минут. Отдыхающие не придали значения ухудшению погоды, которое показалось им незначительным, однако внезапно на палатки обрушился ураган. Покинуть место катастрофы мешали рухнувшие деревья.