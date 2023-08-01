Россияне назвали самые сложные профессии

Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» провел исследование и выяснил, какие профессии россияне считают самыми сложными и почему. В исследовании приняли участие 3,4 тыс. респондентов из всех регионов страны. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 1 августа.

Врач — самая сложная профессия по мнению большинства россиян (58%). 53% выделили спасателей и пожарных, а 49% — космонавтов. За шахтеров проголосовали 48% участников опроса. 43% опрошенных указали на профессию пилота. 36% отметили преподавателей, 31% — воспитателей. Также среди топ-10 сложных профессий — IT-специалисты (30%), ученые (27%), инженеры (24%).

Россияне считают эти профессии сложными, так как на специалистах лежит большая ответственность перед другими людьми, — этот вариант ответа выбрали 75% респондентов. 56% опрошенных отметили высокие требования к квалификации, 54% — риски для жизни.

47% участников опроса указали на высокие физические нагрузки, 46% — на тяжелые условия труда, 45% — на эмоциональный накал. Общение с людьми отметили 28% опрошенных, а постоянное обучение — 25%. Также россияне отмечали высокую ответственность перед бизнесом и компанией (17%), большое количество рутины (13%), юридические и правовые риски (12%).

24 июля сервис «Работа.ру» выяснил, какие профессии россияне считают самыми уважаемыми. Так, самой уважаемой профессией россияне назвали профессию врача — так ответило 57% респондентов. На втором месте оказались спасатели, за которых отдали голоса 54% опрошенных, а на третьем — пожарные (41%).