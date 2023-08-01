Реклама
Прямой эфир
Общество
Сотрудники МЧС организовали штаб на месте падения беспилотника в Москве
Армия
ВС РФ сорвали восемь атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
Происшествия
Минобороны заявило о пресечении атак беспилотников в Москве
Происшествия
Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +28 градусов 1 августа
Мир
В Италии заявили о готовности к участию в миротворческой миссии на Украине
Мир
Один человек погиб в Техасе при схождении с рельсов грузового поезда
Мир
Американский генерал провел серию переговоров по ситуации в Нигере
Армия
Шойгу поздравил специалистов материально-технического обеспечения с праздником
Армия
Российские минометчики сорвали наступление украинских военных
Мир
Суд США огласит приговор россиянину Клюшину 7 сентября
Мир
ООН допустила установление нового рекорда в истории погодных наблюдений
Мир
Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без участия РФ

Россияне назвали самые сложные профессии

Россияне назвали самыми сложными профессии врача, спасателя и космонавта
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» провел исследование и выяснил, какие профессии россияне считают самыми сложными и почему. В исследовании приняли участие 3,4 тыс. респондентов из всех регионов страны. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 1 августа.

Врач — самая сложная профессия по мнению большинства россиян (58%). 53% выделили спасателей и пожарных, а 49% — космонавтов. За шахтеров проголосовали 48% участников опроса. 43% опрошенных указали на профессию пилота. 36% отметили преподавателей, 31% — воспитателей. Также среди топ-10 сложных профессий — IT-специалисты (30%), ученые (27%), инженеры (24%).

Россияне считают эти профессии сложными, так как на специалистах лежит большая ответственность перед другими людьми, — этот вариант ответа выбрали 75% респондентов. 56% опрошенных отметили высокие требования к квалификации, 54% — риски для жизни.

47% участников опроса указали на высокие физические нагрузки, 46% — на тяжелые условия труда, 45% — на эмоциональный накал. Общение с людьми отметили 28% опрошенных, а постоянное обучение — 25%. Также россияне отмечали высокую ответственность перед бизнесом и компанией (17%), большое количество рутины (13%), юридические и правовые риски (12%).

Молодые в деле: в РФ зарегистрировалось почти 100 тыс. самозанятых до 18 лет
Кем они работают и как меняют рынок труда

24 июля сервис «Работа.ру» выяснил, какие профессии россияне считают самыми уважаемыми. Так, самой уважаемой профессией россияне назвали профессию врача — так ответило 57% респондентов. На втором месте оказались спасатели, за которых отдали голоса 54% опрошенных, а на третьем — пожарные (41%).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023