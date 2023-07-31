Молодые в деле: в РФ зарегистрировалось почти 100 тыс. самозанятых до 18 лет

Более 95 тыс. человек в возрасте от 14 до 17 лет зарегистрировались в качестве самозанятых на 1 июля 2023 года. Это на 20% больше, чем летом 2022-го. Такие данные привела ФНС в ответ на запрос Агентства стратегических инициатив (АСИ), с которым ознакомились «Известия». Чаще всего подростки становятся курьерами и компьютерными мастерами. Положительная динамика объясняется как стремлением молодых людей быть финансово независимыми, так и дефицитом кадров на рынке труда. Впрочем, по сравнению с предыдущим годом темпы прироста работающих на себя россиян до 18 лет сократились. В том, с чем это связано, разбирались «Известия».

Работая на себя

К 1 июля 2023-го число несовершеннолетних самозанятых в России выросло на 20%, с 78 до 95 тыс., следует из ответа ФНС на запрос АСИ. В июле 2021-го таких было 41 тыс. Для сравнения: работающих на себя в возрасте 18–24 лет насчитывается 1,48 млн, 25–29 — 1,09 млн, а 30–35 лет — 1,58 млн.

Всего с начала действия специального режима для этой категории (то есть с 2019 года) молодые люди заплатили налогов на 55,8 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Лидерами по числу самозанятых младше 18 лет стали Москва (20 тыс. человек, рост в 1,5 раза), Санкт-Петербург (7,7 тыс.), Московская (7,3 тыс.) и Свердловская области (4,7 тыс.). В статистику ФНС вошли и данные о новых регионах. Так, в ДНР в качестве работающих на себя зарегистрировались 13 человек, в ЛНР — пять, а в Херсонской области — трое.

— Увеличение количества самозанятых в возрасте 14–17 лет показывает постоянный рост интереса к предпринимательству среди молодых людей. Возможность работать на себя — значимый вклад несовершеннолетних в социально-экономическое развитие регионов, — считает руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

Всего в России в качестве самозанятых зарегистрировано 7,8 млн человек (по состоянию на июнь), в январе этот показатель был 6,7 млн. Лидеры среди сфер — ремонт, авто, IT и красота.

Число самозанятых несовершеннолетних россиян стабильно растет, что свидетельствует о развитии этого института, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФНС.

— Для многих граждан открытие своего дела представляется сложным из-за наличия расходов, отчетности, а также обязанности уплаты страховых взносов. Для той категории граждан, которые только начинают свой бизнес, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» позволяет это сделать достаточно просто, — отметили в ведомстве.

Кроме того, современная молодежь привыкла активно использовать онлайн-сервисы и мобильные приложения, погружена в цифровые технологии, добавили в ФНС.

— Заинтересованность молодежи в специальном налоговом режиме можно объяснить несколькими факторами: легкостью и простотой регистрации и дальнейшего применения специального налогового режима, отсутствием отчетности и обязанности по применению контрольно-кассовой техники, возможностью получать легальный доход, — подытожили там.

«Известия» направили запросы в Минэк и Минтруд.

Стремление к независимости

Рост с 78 до 95 тыс. несовершеннолетних самозанятых можно назвать небольшим, считает профессор департамента психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он связывает увеличение числа с нехваткой денег в семье, стремлением быть независимыми от родительского кошелька, а также с потребностью компаний во временных работниках в условиях кадрового дефицита.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Сейчас основной спрос на рынке труда формируют виды занятости, где формат работы на себя очень подходит. Они требуют высокого уровня профессиональной подготовки, — рабочие, строители, учителя и врачи. Кроме того, занятость подростков носит временный характер — в основном это период школьных каникул или свободное время, — отметил Александр Сафонов.

Новое поколение предпринимателей не воспринимают налогообложение как что-то несправедливое или ненужное, уверена профессор кафедры государственного регулирования экономики факультета государственного управления экономикой ИГСУ РАНХиГС Наталья Булетова.

Это в том числе один из положительных эффектов от масштабной программы финансовой грамотности, добавила она. Речь не только о процессах доступного инвестирования капитала, но и о важности взаимных обязательств между населением с его личными финансовыми интересами и государством с его ответственностью за социальную справедливость, перераспределение части образованных в экономике доходов.

— Молодые люди хотят быть полноценными участниками экономики. Такое количество предпринимателей в возрасте 14–17 лет — сигнал для государства, свидетельствующий о важности и эффективности реализуемых программ поддержки молодежи в конкурсах, стартапах, организованных на федеральном и региональном уровнях, — подытожила Наталья Булетова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Подрастающее поколение меньше рассчитывает на государство или родителей и активнее опирается на собственные силы, отметил основатель IT-платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ», председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков.

— Подростки готовы поработать, например, курьерами во время каникул или тестировщиками компьютерных программ, но при этом отказываются от использования серых схем занятости. Это очень хороший тренд, который только будет нарастать, — считает он.

Учиться хотят

При этом в нынешнем году наблюдается сокращение темпов роста регистрации несовершеннолетних в качестве самозанятых (например, в 2022 году показатель увеличился в 1,9 раза по сравнению с 2021-м), отметил Павел Зюков. Объясняется это в основном демографическими причинами.

— Кроме того, растет число поступающих в средние специальные учебные заведения после 9-го класса. Это может быть одной из причин — подростки делают акцент на учебе, — допустил эксперт.

Можно выделить две категории работающих на себя — вынужденно и добровольно самозанятые, отметила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Первая категория — это те, кто чаще всего вынужден подрабатывать, искать дополнительный доход, готов при появлении благоприятных условий уйти полностью в группу наемных работников. Вторая, как правило, более квалифицированная — такие люди сознательно и целенаправленно становятся самозанятыми и имеют потенциал перехода в малый бизнес, — пояснила она.

Несовершеннолетние в абсолютном большинстве относятся к первой группе, сказала Фарида Мирзабалаева, отметив, что подростки чаще всего трудятся в сфере услуг.

Ранее «Известия» писали, что количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в возрасте до 20 лет с января по апрель выросло почти на 10% — с 44 тыс. до 49,5 тыс. ИП до 30 лет стало больше на 6% (с 500 тыс. до 529 тыс.). По мнению экспертов, тенденция связана с тем, что в стране стало намного легче открыть и зарегистрировать свое дело, а также с образованием свободных ниш на рынке.