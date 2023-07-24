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Россияне назвали самые уважаемые профессии

Россияне больше всего уважают профессии врача, спасателя и пожарного
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» провел исследование и выяснил, какие профессии россияне считают самыми уважаемыми. В опросе приняли участие более 3,2 тыс. респондентов из всех регионов страны. Результаты появились в распоряжении «Известий» 24 июля.

Самой уважаемой профессией россияне назвали профессию врача — так ответило 57% респондентов. На втором месте оказались спасатели, за которых отдали голоса 54% опрошенных, а на третьем — пожарные (41%).

37% участников опроса выбрали профессию учителя, а 34% — профессию военнослужащего. Машинистов и пилотов отметили 29% респондентов, а ученых — 26%. 23% указали на труд воспитателей, а 21% на профессию шахтера. По 15% респондентов проголосовали за инженеров и строителей.

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10 июня кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина сказала, что при выборе будущей профессии выпускникам необходимо понимать, что профессиональная стратификация динамична, а значит, некоторые профессии могут устаревать. Взамен им будут появляться новые, поэтому стоит выбирать «вечные» профессии или «профессии будущего».

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