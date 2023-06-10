Педагог рекомендовала выпускникам выбирать «профессии будущего»

При выборе будущей профессии выпускникам необходимо понимать, что профессиональная стратификация динамична, а значит, некоторые профессии могут устаревать. Взамен им будут появляться новые, поэтому стоит выбирать «вечные» профессии или «профессии будущего». Об этом 10 июня рассказала кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина.

«Среди профессий будущего значатся: менеджер космотуризма, инженер-космодорожник, космобиолог, игропедагог, игромастер, тренер по майнд-фитнесу, специалист по адаптации мигрантов, медиатор социальных конфликтов и многие другие», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Она напомнила, что в российских вузах уже ведут подготовку по данным специализациям, образовательные программы работают.

«Главное для выпускника помнить, что никто не застрахован от ошибок. Существуют примеры, когда люди решались на резкую смену сферы профессиональной деятельности, и им удавалось это сделать, поменяв жизнь к лучшему», — продолжила эксперт.

Надехина подчеркнула, что во избежание подобных стрессовых ситуаций надо больше внимания уделить изучению существующих профессий и собственных способностей, а также возможностей.

Она заключила, что прислушиваться к мнению семьи и оценивать свои возможности необходимо, но выбирать профессию надо исходя из личных навыков и стремлений.

Ранее в июне психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) не более чем тест. Он не определяет успех выпускника в дальнейшем, поэтому в случае неудачи при его прохождении можно получить профессию и преуспеть.

Неудачная сдача экзамена может стать шансом, чтобы услышать свое «я», отметила специалист.