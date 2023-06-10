Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ выразил разочарование решением Международного суда ООН по иску Киева о геноциде
Мир
Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами
Мир
ООН не смогла убедить ЕС переподключить Россельхозбанк к SWIFT
Армия
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
Спорт
Россияне Демин и Корнеева выиграли юниорский Открытый чемпионат Франции по теннису
Мир
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ
Общество
Кириенко посетил Шебекино и Новую Таволжанку
Общество
Ущерб из-за теракта на Каховской ГЭС оценили в 11,5 млрд рублей
Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Общество
«Известия» показали последствия обстрела украинской армией ПВР в Херсонской области
Культура
Шесть человек пострадали из-за несчастного случая на съемках сиквела «Гладиатора»
Мир
Медведев запросил у Rheinmetall координаты их будущего танкового завода на Украине
Сюжет:

Педагог рекомендовала выпускникам выбирать «профессии будущего»

Эксперт Надехина: выпускникам лучше выбирать «профессии будущего»
0
Фото: TASS/EPA/OLIVER BERG
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При выборе будущей профессии выпускникам необходимо понимать, что профессиональная стратификация динамична, а значит, некоторые профессии могут устаревать. Взамен им будут появляться новые, поэтому стоит выбирать «вечные» профессии или «профессии будущего». Об этом 10 июня рассказала кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина.

«Среди профессий будущего значатся: менеджер космотуризма, инженер-космодорожник, космобиолог, игропедагог, игромастер, тренер по майнд-фитнесу, специалист по адаптации мигрантов, медиатор социальных конфликтов и многие другие», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Она напомнила, что в российских вузах уже ведут подготовку по данным специализациям, образовательные программы работают.

«Главное для выпускника помнить, что никто не застрахован от ошибок. Существуют примеры, когда люди решались на резкую смену сферы профессиональной деятельности, и им удавалось это сделать, поменяв жизнь к лучшему», — продолжила эксперт.

Надехина подчеркнула, что во избежание подобных стрессовых ситуаций надо больше внимания уделить изучению существующих профессий и собственных способностей, а также возможностей.

Она заключила, что прислушиваться к мнению семьи и оценивать свои возможности необходимо, но выбирать профессию надо исходя из личных навыков и стремлений.

ЕГЭ-2023: русский и математика стали сложнее, сдавать будут не все
Главное об экзамене в 2023 году

Ранее в июне психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) не более чем тест. Он не определяет успех выпускника в дальнейшем, поэтому в случае неудачи при его прохождении можно получить профессию и преуспеть.

Неудачная сдача экзамена может стать шансом, чтобы услышать свое «я», отметила специалист.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023