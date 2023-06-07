Выпускникам дали совет на случай провала ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — не более чем тест, который не определяет успех выпускника в дальнейшем, поэтому в случае неудачи при прохождении ЕГЭ можно получить профессию и преуспеть. Об этом 7 июня рассказала психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.

Она напомнила, что если по основным предметам — русскому языку, математике — не набрано минимальное количество баллов, то ученик может пересдать экзамен в резервный день. Если вторая попытка не увенчалась успехом, то третью назначат на сентябрь.

Во-вторых, ЕГЭ можно сдавать бесконечное количество раз, подчеркнула эксперт.

«Также выпускнику стоит основательно подумать о том, а нужны ему блестящие показатели ЕГЭ и поступление в вуз», — цитирует психолога «Газета.Ru».

Неудачная сдача экзамена может стать шансом, чтобы услышать свое «я», полагает она.

В техникумах и колледжах есть множество актуальных специальностей, а для поступления нужен лишь аттестат за 9-й или 11-й класс. В вуз можно поступить после окончания техникума без сдачи ЕГЭ, пройдя вступительные испытания, установленные университетом.

Также психолог подчеркнула, что если подросток хочет связаться свою жизнь с IT, digital или творческой профессией, то ему может не понадобиться ни вузовское, ни средне-профессиональное образование.

Эти навыки можно получить на различных профессиональных курсах, которые после окончания обучения помогают с оформлением портфолио. При этом работодатели в цифровых и творческих сферах смотрят именно на кейсы и выполненные работы.

Накануне педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович рассказала, как помочь подростку справиться со стрессом накануне экзаменов. По ее словам, при стрессе и тревоге могут помочь дыхательные практики. Для этого необходимо сделать глубокий вдох длиной в пять секунд, затем выдержать паузу в пять секунд и выдыхать еще пять секунд. Врач уточнила, что длительность можно увеличивать, но задерживать дыхание больше, чем на 10 секунд, не стоит.