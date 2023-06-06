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Врач рассказала о способах успокоить подростка накануне ЕГЭ

Педиатр Конторович: успокоиться перед ЕГЭ помогут дыхательные практики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович 5 июня рассказала, как помочь подростку справиться со стрессом накануне Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В беседе с «Газетой. Ru» она посоветовала родителям перед экзаменом поговорить с подростком и обсудить все страхи, чтобы определить стратегию на случай недостаточно высоких результатов.

По словам Конторович, при стрессе и тревоге могут помочь дыхательные практики. Для этого необходимо сделать глубокий вдох длиной в пять секунд, затем выдержать паузу в пять секунд и выдыхать еще пять секунд. Врач уточнила, что длительность можно увеличивать, но задерживать дыхание больше, чем на десять секунд, не стоит.

Как отметила педиатр, эффект от практики будет сильнее, если максимально растянуть выдох.

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Ранее, 28 мая, бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский посоветовал школьникам не бояться ошибок для успешной сдачи ЕГЭ.

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