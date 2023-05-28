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Психолог Самбурский посоветовал школьникам не бояться ошибок для успешной сдачи ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Школьникам не стоит бояться ошибок, чтобы успешно сдать ЕГЭ. Такое мнение 28 мая высказал бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский.

По словам эксперта, во время подготовки к экзамену, подростки должны учиться на ошибках, которые допускают. Он отметил, что экзамен является только одним из этапов жизни.

«Даже «завалить» его — точно не конец света. Тем более что всегда есть пересдача», — передает слова эксперта «Газета.Ru».

Психолог считает, что страх оценки становится главной причиной тревоги подростков перед тестированием. По его словам, школьники боятся, что не смогут набрать необходимое количество баллов и не поступят в вуз, в котором хотели бы учиться, а также разочаруют родителей и учителей.

Самбурский рекомендует понять причину стресса, чтобы справиться с ним, а также разобраться в собственных эмоциях и не скрывать тревогу. Он также советует разработать план подготовки к экзаменам: распределить время на разные предметы и задания, делать перерывы, не забывать о сне и отдыхе. Например, по словам Самбурского, для отвлечения абитуриентам могут быть полезны физические упражнения для расслабления мышц, дыхательные практики и медитация.

По словам психолога, в период подготовки важно психологически настроиться на успех. При этом во время паники перед экзаменом можно использовать техники саморегуляции, например глубокое дыхание, напряжение и расслабление по очереди разных групп мышц, или визуализацию — представление приятной картинки или места.

Также школьникам в этот период подойдут техники концентрации внимания, например мысленная фокусировка на дыхании или счет в уме от одного до 10 и обратно.

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Главное об экзамене в 2023 году

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году начался 26 мая с экзаменов по химии, литературе и географии. На участие в экзаменах зарегистрировано около 150 тыс. человек.

Результаты экзамена обычно публикуются не ранее чем через одну-две недели после сдачи и размещаются на портале «Госуслуги» и страницах региональных ведомств, на официальном сайте ЕГЭ или в самом учебном учреждении. Советы по подготовке к сдаче экзамена в беседе с «Известиями» дала преподаватель обществознания и контент-продюсер Skysmart Анна Мусихина.

По ее словам, необходимо заранее понять, как планировать свое время на экзамене. Педагог советует начать с тех заданий, которые можно быстро решить или вспомнить ответ. Далее лучше приступить ко второй части, за которую дают больше баллов. И только потом стоит приступать к заданиям, которые отнимут много времени и умственных ресурсов.

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