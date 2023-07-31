На салатовой ветке метро Москвы увеличены интервалы из-за человека на путях

Интервалы движения поездов на салатовой линии Московского метрополитена увеличены из-за человека на путях. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает столичный департамент транспорта.

«На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

1 июля подобный случай произошел на зеленой ветке Московского метрополитена. Тогда из-за человека на путях движение поездов не осуществлялось от «Автозаводской» до «Орехово». Оно было также оперативно восстановлено.