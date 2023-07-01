На зеленой ветке метро Москвы увеличены интервалы из-за человека на путях

На зеленой ветке метро временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом в субботу, 1 июля, сообщил дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

«На Замоскворецкой линии нет движения поездов от «Автозаводской» до «Орехово» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сообщило ведомство в 19:32 по московскому времени.

Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график, уточнил Дептранс в 19:43.

19 июня сообщалось об увеличении интервалов движения поездов на фиолетовой ветке столичного метро из-за человека на путях. В результате инцидента были увеличены интервалы на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии.